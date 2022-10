Les États-Unis ont perdu leur leadership mondial dans le nucléaire, selon le chef de l’AIEA

Rafael Grossi dit que Washington doit “marcher le pas” s’il veut regagner la première place

Les États-Unis ne sont plus le leader de l’industrie de l’énergie nucléaire civile, ayant perdu leur place au profit de la Russie et de la Chine, a déclaré le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Grossi a fait ces commentaires lors d’une conférence tenue vendredi par le groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace (CEIP). Le président du CEIP, Mariano-Florentino Cuellar, lui a demandé si l’industrie nucléaire civile américaine pouvait reprendre de l’importance, considérant que « les États-Unis ne sont pas le même acteur économique dans la technologie nucléaire commerciale » comme la Russie et la Chine.

“Je pense que c’est un défi pour l’Amérique. Il a traditionnellement été le leader, il a perdu ce leadership », dit Grosi.

“Mais j’ai entendu le [US] secrétaire à l’énergie disent que nous voulons retrouver ce leadership. Bien sûr, vous devez marcher le pas », il ajouta. Grossi a déclaré que la Russie et la Chine sont plus “flexible” leurs modèles économiques leur permettent d’exporter la technologie nucléaire à l’étranger.

Dans le même temps, il s’est dit convaincu que les États-Unis avaient la capacité technologique de renforcer leur industrie nucléaire nationale et de se développer sur les marchés étrangers.

“Je vois des décisions intéressantes prises pour dynamiser l’industrie nucléaire nationale, qui est bien sûr indispensable en interne en raison de la situation énergétique ici mais aussi à l’international”, il a dit.

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré le mois dernier que le gouvernement du président Joe Biden était “engagé à rétablir les États-Unis en tant que leader de l’énergie nucléaire, de la non-prolifération et de l’action climatique.”

Selon un rapport de juillet de S&P Global Commodity Insights, la part de la production d’énergie nucléaire aux États-Unis et en Europe devrait passer d’environ 20 % à 15 % d’ici 2035, tandis que la Chine prévoit de doubler sa production à près de 10 %.