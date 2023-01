Les États-Unis ont payé des récompenses à hauteur de 4 milliards de rands à 125 informateurs du terrorisme

Le service de sécurité diplomatique des États-Unis a offert une récompense de 170 millions de rands pour des informations l’aidant à retrouver le terroriste présumé Maalim Ayman ou toute personne liée à lui.

Les États-Unis veulent Ayman dans le cadre d’une attaque terroriste contre du personnel américain et kenyan à l’aérodrome de Manda Bay au Kenya il y a trois ans.

L’ONU a présenté Ayman comme le fondateur et chef de Jaysh Ayman, une unité d’Al-Shabaab menant des attaques et des opérations au Kenya et en Somalie.

Les États-Unis (États-Unis) ont versé des récompenses allant jusqu’à 4,25 milliards de rands (environ 250 millions de dollars américains) à plus de 125 personnes dans le monde pour obtenir des informations afin d’aider le pays à traquer les suspects de terrorisme.

Le Département d’État américain l’a révélé lorsqu’il a offert environ 170 millions de rands à toute personne pouvant aider le service de sécurité diplomatique des États-Unis (États-Unis) à trouver le terroriste présumé Maalim Ayman ou toute personne liée à lui, dans le cadre d’une attaque terroriste contre le personnel américain et kenyan à L’aérodrome de Manda Bay au Kenya il y a trois ans.

L’ONU a présenté Ayman comme le fondateur et chef de Jaysh Ayman, une unité d’Al-Shabaab menant des attaques et des opérations au Kenya et en Somalie. Il aurait aidé aux préparatifs de l’attaque de 2020.

Un soldat américain et deux sous-traitants du ministère de la Défense (DoD) ont été assassinés lors de l’attaque menée avant l’aube par des militants d’Al-Shabaab, qui ont également blessé deux autres militaires américains et un troisième travailleur du DoD.

Al-Shabaab a ensuite publié une vidéo dans laquelle l’un de ses représentants revendiquait l’attaque.

C’était une gifle au visage de l’Amérique parce que l’aérodrome de Manda Bay est une section d’une base militaire du personnel de la défense kenyane utilisée par les forces américaines pour soutenir les alliés de l’Afrique de l’Est dans la lutte contre le terrorisme et protéger les intérêts américains dans la région.

Dans un communiqué, les États-Unis ont déclaré :

Le programme de récompenses pour la justice (RFJ) du département d’État américain, administré par le service de sécurité diplomatique, offre une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation dans n’importe quel pays de Maalim Ayman ou de toute personne ayant commis , tenté ou conspiré pour commettre, ou aidé ou encouragé à commettre le 5 janvier 2020, une attaque terroriste contre du personnel américain et kenyan à l’aérodrome de Manda Bay au Kenya.

“Nous encourageons toute personne disposant d’informations sur les responsables de l’attaque de 2020 sur l’aérodrome de Manda Bay à contacter Rewards for Justice via Signal, Telegram ou WhatsApp au + 1-202-702-7843, ou via les lignes de conseils locales au + 254 71 87 12 366 au Kenya et +252 68 43 43 308 en Somalie », a-t-il ajouté.

Toutes les informations resteront strictement confidentielles.

Le programme de récompense américain se targue d’avoir “payé plus de 250 millions de dollars (4,250 milliards de rands) à plus de 125 personnes à travers le monde qui ont fourni des informations exploitables qui ont aidé à résoudre les menaces à la sécurité nationale des États-Unis”.

