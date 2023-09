Les États-Unis ont offert au Pakistan un édulcorant pour les armes ukrainiennes – médias — RT World News

Washington était irrité par le gouvernement d’Imran Khan pour sa position « agressivement neutre » à l’égard de l’Ukraine, rapporte The Intercept.

Les États-Unis ont négocié un prêt du Fonds monétaire international (FMI) au Pakistan en crise, en échange d’un accord secret sur les armes, a rapporté dimanche The Intercept. Le point de vente, citant des sources « en connaissance de l’arrangement » et des documents gouvernementaux des deux côtés affirmaient que les armes étaient destinées à approvisionner l’armée ukrainienne dans le cadre de son conflit en cours avec la Russie.

Selon The Intercept, plus tôt cette année, un membre de l’armée pakistanaise a divulgué des enregistrements de transactions d’armes entre les États-Unis et le Pakistan s’étalant de l’été 2022 au printemps 2023. L’échange a été facilité par Global Military Products, une filiale de Global Ordnance, une entreprise apparemment liée à l’Ukraine. Les documents divulgués montraient des contrats, des licences et des documents de réquisition américains et pakistanais. « liés aux accords négociés par les États-Unis pour acheter des armes militaires pakistanaises pour l’Ukraine », selon l’interception.

La vente d’armes a non seulement fourni des liquidités indispensables, mais a également recueilli un soutien politique important de la part de Washington, jouant finalement un rôle « rôle clé » dans l’obtention par le Pakistan d’un plan de sauvetage crucial du FMI. Le FMI avait fixé des objectifs de financement et de refinancement spécifiques au Pakistan, notamment concernant sa dette et ses investissements étrangers. Selon The Intercept, les recettes de la vente de munitions destinées à l’Ukraine ont atteint un montant « long chemin » pour combler le déficit financier auquel le Pakistan était aux prises.

L’ancien Premier ministre Imran Khan, qui semblait avoir adopté une position diplomatique « neutre », a été démis du pouvoir à la suite d’un vote de censure organisé par l’armée pakistanaise, apparemment sous la pression des États-Unis.















La visite de Khan à Moscou en février 2022, qui marquait la première d’un Premier ministre pakistanais depuis 23 ans, semblait irriter Washington. Dans un câble diplomatique divulgué, le secrétaire d’État adjoint américain chargé du Bureau des affaires d’Asie du Sud et d’Asie centrale, Donald Lu, a fait part de ses préoccupations au ministre pakistanais des Affaires étrangères, Asad Majeed Khan. Lu a averti que l’Europe suivrait les États-Unis en isolant le Premier ministre de l’époque, Imran Khan, à cause du conflit ukrainien. Il a également souligné les conséquences potentiellement graves si le leader restait au pouvoir et a assuré que « tout serait pardonné » s’il était remplacé. Washington a nié avec véhémence avoir exercé des pressions sur Islamabad pour évincer le Premier ministre.

Depuis sa destitution, Khan a fait face à plus de 150 affaires judiciaires et reste incarcéré jusqu’au 26 septembre au moins. Ses partisans estiment que ces accusations sont un stratagème visant à l’empêcher de participer aux futures élections. L’arrestation de l’ancien Premier ministre a provoqué de nombreuses manifestations dans tout le Pakistan, incitant l’armée à intensifier ses efforts pour réprimer les manifestations et réprimer la dissidence.

The Intercept a également rapporté que le 23 mai 2023, l’ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, Masood Khan, aurait eu une réunion avec Lu, au cours de laquelle le responsable américain l’a convaincu que les ventes d’armes du Pakistan à l’Ukraine, d’un montant de 900 millions de dollars, pourraient renforcer la situation financière du pays. aux yeux du FMI. Ces fonds auraient pu aider le Pakistan à combler le déficit de financement restant requis par le FMI.

Actuellement, le Pakistan est plongé dans une crise politique qui dure depuis un an et demi, aggravée par de graves défis économiques. Face à la hausse des prix des produits essentiels comme la nourriture, le gaz et le pétrole à l’échelle nationale, le Pakistan a introduit un « Plan de relance économique », donnant la priorité aux investissements dans les secteurs critiques, notamment l’agriculture, les mines, les technologies de l’information, la défense et la production d’énergie.