Les États-Unis ont obtenu l’autorisation de faire appel de la décision d’un tribunal britannique bloquant l’extradition de Julian Assange

Le gouvernement américain a reçu une « autorisation limitée » pour contester la décision du Royaume-Uni de ne pas envoyer Assange aux États-Unis pour y être jugé, a déclaré WikiLeaks mercredi.

La Haute Cour de Londres a statué en janvier que le journaliste emprisonné ne devait pas être extradé, citant des inquiétudes concernant sa santé mentale et son bien-être.

RUPTURE : Les États-Unis ont obtenu une autorisation limitée de faire appel de la décision de janvier selon laquelle Julian #Assange ne doit pas être extradé »Les nouvelles révélations concernant le témoin principal du DoJ confirment ce que nous savions tous : que l’affaire contre Julian a été bâtie sur des mensonges » | Stella Moris pic.twitter.com/ueGSEDxcyX – WikiLeaks (@wikileaks) 7 juillet 2021

Assange a passé plus de deux ans derrière les barreaux de la prison à sécurité maximale de Belmarsh à Londres. Le ministère américain de la Justice a inculpé le journaliste australien en vertu de la loi sur l’espionnage, l’accusant d’avoir divulgué des informations classifiées en 2010. À l’époque, WikiLeaks avait publié des documents détaillant les abus, y compris d’éventuels crimes de guerre, commis par l’armée américaine en Afghanistan et en Irak. S’il est reconnu coupable, Assange pourrait être condamné à 175 ans de prison.

Il y a eu de plus en plus d’appels à la libération d’Assange après la décision de bloquer son extradition, beaucoup affirmant qu’il n’y avait plus de raison suffisante pour le maintenir en prison.

L’affaire américaine contre le journaliste a subi un revers majeur le mois dernier, après qu’un témoin clé a admis à un média islandais qu’il avait fabriqué des accusations contre l’Australien.

