Les États-Unis ont mis en garde la Russie en privé contre les armes nucléaires – WaPo

Le message de la Maison Blanche est intentionnellement flou pour rendre le Kremlin mal à l’aise face à la pire des options, a rapporté le journal.

Les États-Unis ont averti en privé la Russie des graves conséquences si Moscou recourait aux armes nucléaires dans le conflit ukrainien, a rapporté jeudi le Washington Post. Selon des responsables américains cités par le média, l’administration du président américain Joe Biden a cependant choisi de garder son message sur la question délibérément vague.

Les sources du Post ont noté que la communication avec Moscou sur la question nucléaire s’est poursuivie ces derniers mois. Alors que les responsables américains ont refusé de dire qui a livré les messages et de quoi ils parlaient exactement, le flou aurait pour but de cultiver »ambiguïté stratégique» et laisser le Kremlin deviner comment les États-Unis réagiraient si la Russie déployait des armes nucléaires.

Pendant ce temps, le média note qu’il n’est pas non plus clair si Washington avait été en contact avec Moscou depuis mercredi, lorsque le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle et s’est engagé à utiliser “tous les moyens» nécessaire pour défendre l’intégrité territoriale du pays face aux menaces extérieures.

Cependant, les responsables américains ont indiqué qu’il n’y avait aucun signe que la Russie déplaçait ses actifs nucléaires pour se préparer à une frappe nucléaire, selon le Washington Post.

Jeudi, Dmitri Medvedev, l’ancien président russe, a déclaré que Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires pour défendre son territoire, y compris les républiques du Donbass et les régions de Zaporozhye et de Kherson, s’ils décidaient de rejoindre la Russie.

Le rapport sur les avertissements nucléaires de Washington intervient après que la semaine dernière, le président américain Joe Biden a averti la Russie que si elle utilisait des armes de destruction massive en Ukraine, elle ferait face à de graves conséquences et deviendrait une «paria.”

À la mi-août, cependant, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a rejeté les allégations selon lesquelles Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires dans le pays voisin comme «absurde», affirmant qu’il n’y a pas d’objectifs en Ukraine qui justifieraient de le faire.

La doctrine nucléaire actuelle de la Russie autorise l’utilisation d’armes nucléaires en cas de première frappe nucléaire sur son territoire ou ses infrastructures, ou si l’existence de l’État russe est menacée par des armes nucléaires ou conventionnelles.