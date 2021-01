Le département américain de la sécurité intérieure (DHS) cite les troubles du Capitole pour déclarer une menace accrue de terrorisme intérieur jusqu’en avril, affirmant que certains «individus» pourraient être frustrés par l’administration Biden.

Le bulletin du Système consultatif national de terrorisme (NTAS) publié mercredi avertit que «Certains extrémistes violents à motivation idéologique et opposés à l’exercice de l’autorité gouvernementale et à la transition présidentielle, ainsi que d’autres griefs perçus alimentés par de faux récits, pourraient continuer à se mobiliser pour inciter ou commettre la violence.»

Info suggère que certains extrémistes violents à motivation idéologique et opposés à l'exercice de l'autorité gouvernementale et à la transition présidentielle, ainsi que d'autres griefs perçus alimentés par de faux récits, pourraient continuer à se mobiliser pour inciter ou commettre la violence.

Le DHS affirme que « certains » extrémistes violents domestiques (DVE) « Peut être enhardi » au 6 janvier « violation » du Capitole américain à «Cible les élus et les installations gouvernementales.»

Dans le communiqué de presse qui l’accompagne, le DHS l’admet « Ne dispose d’aucune information indiquant un complot spécifique et crédible » mais ça «De violentes émeutes se sont poursuivies ces derniers jours» – probablement une référence aux violences en cours à Portland, Oregon et Seattle, Washington perpétrées par des militants « Antifa », car aucune émeute des partisans de l’ancien président Donald Trump ne s’est matérialisée.

La prétendue menace d’un «Énorme soulèvement» par les partisans de Trump à la suite de l’émeute du Capitole, soi-disant à partir d’un bulletin du FBI qui n’a jamais été rendu public, a été cité comme justification du déploiement de 25000 soldats de la Garde nationale à Washington, DC et de la tenue de l’inauguration de Biden devant un National Mall vide. Non seulement il n’y a pas eu de soulèvement, mais il n’y a pratiquement pas eu de manifestants, que ce soit à Washington ou dans toute autre capitale de l’État américain.

Dans le bulletin de mercredi, le DHS a également cité «Théories de la désinformation et du complot» à propos de Covid-19 qui aurait conduit «Menaces de violence contre les infrastructures critiques, y compris l’électricité, les télécommunications et les soins de santé» en 2020, pour justifier leur évaluation.

Il ne fait aucun doute que l’essentiel des « menace » est considérée comme politique, cependant. La menace hypothétique de violence en réponse à la tentative des démocrates de destituer Trump pour la deuxième fois a déjà été citée pour prolonger le déploiement de 5000 soldats de la Garde nationale à Washington jusqu’à la fin du mois de mars.



La Sécurité intérieure a exhorté les Américains à signaler tout et toute personne suspecte aux autorités, « Choisissez des moyens non violents de faire entendre votre voix, » et «Renforcez votre communauté en luttant ensemble contre la violence.»

Tout en laissant entendre que les personnes qui avaient des doutes sur l’élection présidentielle de 2020 sont des terroristes domestiques potentiels, le DHS a également déclaré qu’il était déterminé à prévenir la violence et les menaces contre les personnes. «Sur la base de leur religion, race, ethnicité, identité ou opinions politiques.»

