Les États-Unis ont mené des frappes aériennes en Syrie contre des groupes affiliés à l’Iran

L’armée américaine a annoncé mardi soir avoir mené des frappes aériennes dans l’est de la Syrie ciblant des installations utilisées par des groupes affiliés au Corps des gardiens de la révolution iraniens.

Le commandement central de l’armée a déclaré que les frappes à Deir Ez-Zor, en Syrie, visaient à protéger les forces américaines des attaques de groupes soutenus par l’Iran.

“Les frappes d’aujourd’hui étaient nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain. Les Etats-Unis ont pris des mesures proportionnées et délibérées destinées à limiter le risque d’escalade et à minimiser le risque de pertes”, a déclaré le porte-parole de l’armée, le colonel Joe Buccino, dans un communiqué.

Le porte-parole a déclaré que les frappes avaient été menées en réponse à une attaque du 15 août qui visait les forces américaines. Des drones prétendument lancés par des milices soutenues par l’Iran ont visé un complexe utilisé par les forces américaines. Aucune victime n’a été signalée.

Buccino a noté que les frappes de mardi ont été menées sous la direction du président Joe Biden pour défendre le personnel américain.

“Le président a donné la direction de ces frappes conformément à son autorité en vertu de l’article II pour protéger et défendre le personnel américain en perturbant ou en dissuadant les attaques de groupes soutenus par l’Iran”, a déclaré Buccino. “Les États-Unis ne recherchent pas le conflit, mais continueront à prendre les mesures nécessaires pour protéger et défendre notre peuple.”

Le commandement central n’a pas révélé s’il y avait eu des blessés à la suite des frappes aériennes.

Les médias officiels syriens n’avaient pas reconnu les frappes tôt mercredi matin. L’Iran n’a pas non plus reconnu l’attaque.

L’armée américaine est entrée en Syrie en 2015 et a soutenu les forces alliées dans leur lutte contre le groupe État islamique.

“Les forces américaines restent en Syrie pour assurer la défaite durable de l’Etat islamique”, a déclaré Buccino dans son communiqué.