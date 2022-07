Les États-Unis ont le premier cas de poliomyélite en près d’une décennie – RT World News

Un homme de New York a contracté une souche dérivée d’un vaccin du virus invalidant dans le premier cas de ce type depuis 2013

Un homme de 20 ans de New York est devenu la première victime américaine de la poliomyélite en neuf ans après avoir apparemment contracté une souche du virus dérivée d’un vaccin. Cela a déclenché une nouvelle alerte sanitaire alors que l’Amérique continue de lutter contre la pandémie de Covid-19 et une épidémie de monkeypox.

L’homme non identifié vit dans le comté de Rockland, près de New York, et a développé une paralysie, ont déclaré jeudi des responsables de la santé de l’État et du comté. Il a d’abord souffert des symptômes du virus il y a environ un mois, et étant donné qu’il n’avait pas voyagé en dehors des États-Unis récemment, des responsables de l’État auraient soupçonné qu’il avait été exposé à une personne qui avait reçu un vaccin vivant contre la polio à l’étranger.

Les États-Unis ont éradiqué la poliomyélite en 1979 et n’ont pas signalé de nouveau cas originaire du pays depuis lors. Au cours des quatre dernières décennies, de nouvelles infections n’ont été signalées que chez des personnes qui ont apporté le virus de l’étranger, comme un enfant de sept mois qui a été testé positif après avoir déménagé au Texas depuis l’Inde en 2013.















Comme cela s’est avéré être le cas avec cet enfant, l’homme de New York pourrait avoir une souche de polio dérivée d’un vaccin. Les États-Unis utilisent des piqûres avec une version inactivée du virus, mais certains pays s’appuient sur des gouttelettes d’inoculation administrées par voie orale avec la poliomyélite vivante sous une forme affaiblie. Dans certains cas, ces virus vivants peuvent provoquer de nouvelles épidémies.

Le vaccin contre la poliomyélite a fait ses débuts aux États-Unis en 1955 et a considérablement réduit les cas d’un virus qui paralysait des milliers d’Américains chaque année. “Beaucoup d’entre vous sont peut-être trop jeunes pour se souvenir de la poliomyélite, mais quand je grandissais, cette maladie a semé la peur dans les familles, y compris la mienne”, a déclaré le directeur du comté de Rockland, Ed Day. “Le fait qu’il reste environ des décennies après la création du vaccin vous montre à quel point il est implacable.”

Les responsables du comté et de l’État ont exhorté les résidents qui ne sont pas vaccinés contre la polio à se faire vacciner. Le comté de Rockland a mis en place deux cliniques de vaccination contre la poliomyélite. Environ 93% des Américains reçoivent au moins trois doses du vaccin au moment où ils sont tout-petits. “Les New-Yorkais devraient savoir que ceux qui sont déjà vaccinés sont moins à risque”, a déclaré le département de la santé de l’État.















Le comté de Rockland a été appelé “un épicentre de la peur anti-vaccination”, au moins en partie à cause de la résistance aux inoculations dans sa grande population juive orthodoxe. Une épidémie de rougeole dans le comté en 2019 a conduit à une interdiction dans tout le comté des enfants non vaccinés dans les lieux publics.

Le nouveau cas de polio aux États-Unis a été annoncé un mois seulement après que les responsables de la santé britanniques ont averti que des traces du virus de la polio avaient été trouvées dans les eaux usées de Londres. Une souche du virus dérivée d’un vaccin a été identifiée plusieurs fois dans des échantillons d’eaux usées entre février et mai. L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que le virus avait probablement été amené à Londres par un voyageur étranger.