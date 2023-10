Les États-Unis ont « le plus grand respect » pour l’Allemagne en difficulté, dit Richards

Crystal Palace et le défenseur américain Chris Richards ont déclaré que les Américains conservaient le plus grand respect pour l’Allemagne avant le match amical de samedi, malgré les récentes difficultés des hôtes de l’Euro 2024.

L’Allemagne a un bilan de 2-4-1 jusqu’à présent en 2023, avec une récente victoire amicale 2-1 contre la France mettant fin à une série de trois défaites consécutives – dont une humiliation 4-1 face au Japon. Cette dernière défaite a coûté son poste au manager Hansi Flick, et Julian Nagelsmann a pris sa place.

Richards, qui a passé une partie de quatre saisons avec le Bayern Munich et en prêt au TSG Hoffenheim, a déclaré que le talent de l’Allemagne exigeait que les États-Unis croient que les quadruples champions de la Coupe du monde donneront le meilleur d’eux-mêmes samedi.

« Je pense qu’indépendamment des résultats récents, nous avons le plus de respect pour l’Allemagne et je ne pense pas que quiconque regarde le calendrier et voit l’Allemagne et pense que ce sera une victoire facile », a déclaré Richards lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. « Je pense que quelle que soit l’équipe que l’Allemagne présente, peu importe ce qui se passe en arrière-plan, nous savons qu’elle alignera une équipe forte.

« Et après avoir joué en Allemagne pendant quatre ans, on a en quelque sorte tendance à apprendre la mentalité allemande et tout le monde travaille, pas de jeu. Nous nous attendons donc à un match comme celui-là ce week-end et avons vraiment hâte de gagner. »

Ce match constitue un test rare pour les États-Unis face à l’opposition européenne. La dernière fois que les États-Unis ont affronté une équipe européenne avec au moins la majeure partie de leur équipe de premier choix, c’était en mai 2021, lorsque les Américains ont perdu 2-1 contre la Suisse.

Les États-Unis co-organisant la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique, il n’y aura aucun processus de qualification à suivre. Il sera donc important pour l’équipe de Gregg Berhalter de tirer le meilleur parti du match de samedi, ainsi que d’un deuxième match amical trois jours plus tard contre le Ghana à Nashville, Tennessee.

« Je pense qu’en tant qu’équipe nationale, nous essayons de ne pas trop nous concentrer sur nos adversaires, mais de nous concentrer sur nous-mêmes et de nous améliorer avant la Coupe du Monde », a déclaré Richards. « Nous allons donc vraiment utiliser ce jeu pour continuer à grandir et à avancer. »

L’entraîneur adjoint américain BJ Callaghan a confirmé que l’attaquant du PSV Eindhoven Malik Tillman manquera les deux matches en raison d’une blessure non précisée contractée lors de la victoire 4-0 du week-end dernier contre le Sparta Rotterdam, match au cours duquel il a marqué le premier match du PSV.

« C’est une blessure malheureuse pour Malik », a déclaré Callaghan. « Il est en très bonne forme, c’est quelqu’un que nous avons hâte de retrouver et nous lui souhaitons certainement un prompt rétablissement. »