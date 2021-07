Les États-Unis ont lancé des frappes aériennes de nuit sur les talibans pour soutenir les forces afghanes

Les Marines américains de Charlie 1/1 de la 15e MEU (Marine Expeditionary Unit) remplissent des sacs de sable autour de leur position de mortier léger sur les lignes de front d’une base du Corps des Marines des États-Unis, près d’un panneau en carton rappelant à tous que les forces talibanes pourraient être n’importe où et partout, dans le sud Afghanistan le 1er décembre 2001.

Les frappes sont les premières connues depuis que le général de l’armée Scott Miller, le dernier commandant quatre étoiles américain à avoir servi sur le terrain en Afghanistan, a démissionné de son poste et est retourné aux États-Unis.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, à gauche, et les chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, saluent le général Austin S. Miller, l’ancien haut commandant américain en Afghanistan, à son retour, à la base aérienne d’Andrews, aux États-Unis, le 14 juillet 2021.

En avril, Biden a ordonné le retrait complet d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis. La semaine dernière, Biden a donné un calendrier mis à jour et a déclaré que la mission militaire américaine en Afghanistan se terminerait d’ici le 31 août.

« Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation », a déclaré Biden. « C’est aux Afghans de prendre les décisions concernant l’avenir de leur pays.

Mercredi, au Pentagone, le plus haut officier militaire du pays a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient achevé plus de 95% de la tâche herculéenne de se retirer d’Afghanistan.

« Le volume de mouvement impliqué dans cette opération a été extraordinaire », a déclaré le président des Joint Chiefs de l’armée américaine, le général Mark Milley, ajoutant que les États-Unis ont effectué plus de 980 transports aériens de fret en moins de trois mois.

« De plus, toutes les bases d’opérations militaires, en dehors de Kaboul, ont été entièrement transférées au ministère afghan de la Défense et aux forces de sécurité afghanes.

La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé qu’elle commencerait ce mois-ci des vols d’évacuation pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé les forces de la coalition américaine et de l’OTAN pendant la plus longue guerre des États-Unis.