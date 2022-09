Les États-Unis ont joué avec l’Ukraine avant la contre-offensive et ont encouragé une mission plus limitée

Ces discussions impliquaient de s’engager dans un “jeu de guerre” avec Kyiv, ont indiqué les sources – des exercices analytiques destinés à aider les forces ukrainiennes à comprendre les niveaux de force dont elles auraient besoin pour réussir dans différents scénarios.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré à CNN que “les États-Unis entretiennent un dialogue régulier entre militaires à plusieurs niveaux avec l’Ukraine. Nous ne commenterons pas les détails de ces engagements. De manière générale, nous fournissons aux Ukrainiens des informations pour les aider à mieux comprendre les menaces auxquelles ils sont confrontés et défendent leur pays contre l’agression russe. En fin de compte, les Ukrainiens prennent les décisions finales pour leurs opérations.

Les responsables disent qu’ils croient qu’il y a maintenant une parité accrue entre les militaires ukrainiens et russes. Mais les responsables occidentaux ont hésité à qualifier l’opération ukrainienne naissante – qui semblait commencer lundi dans la province méridionale de Kherson – de véritable “contre-offensive”.

Dans quelle mesure l’Ukraine réussira-t-elle à regagner le territoire perdu reste une question ouverte, ont déclaré à CNN des sources proches des derniers renseignements. Les responsables ukrainiens ont déjà déclaré que cette offensive sera probablement une opération lente, et qu’un hiver extrêmement froid arrive, puis une boue au début du printemps, qui pourraient toutes deux forcer des pauses dans les combats.

Pourtant, il y a un sentiment distinct parmi les conseillers américains et occidentaux de l’Ukraine que l’armée ukrainienne est sur un pied d’égalité avec la Russie qu’on ne le pensait il y a encore quelques mois à peine, ont déclaré plusieurs responsables à CNN. La Russie maintient toujours des chiffres supérieurs en termes de main-d’œuvre globale et d’artillerie de masse.

Mais les capacités ukrainiennes, renforcées par des armes et une formation occidentales sophistiquées, ont comblé un écart important, selon les responsables – en particulier les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, que l’Ukraine a utilisés pour lancer des attaques derrière les lignes de front russes ces derniers mois.

“Cela vous montre ce que la formation soutenue et la fourniture d’armes peuvent faire lorsque la force est très motivée et capable dans son emploi”, a déclaré un haut responsable de l’OTAN à CNN.

Une autre source militaire américaine l’a dit plus crûment : l’Ukraine a compensé l’avantage de la Russie en termes de volume de tirs par sa « compétence ».

Un élan croissant

L’Ukraine signale publiquement depuis des mois qu’elle a l’intention de lancer une contre-offensive majeure pour reprendre le territoire perdu par la Russie au cours de la guerre de six mois. Et même avant lundi, lorsque les forces ukrainiennes ont commencé à intensifier leurs tirs de roquettes et de missiles d’artillerie sur les lignes de front dans le sud de l’Ukraine, Kyiv avait activement perturbé les efforts de réapprovisionnement russes et le commandement et le contrôle dans la région.

Pendant des semaines, l’Ukraine a utilisé un mélange de partisans partisans, de tirs à longue portée et de forces d’opérations spéciales pour lancer une série d’attaques loin derrière les lignes russes – y compris en Crimée – qui ont ciblé des centres de logistique et de commandement et de contrôle en vue de la offensive sud.

“Je ne pense pas qu’il soit encore possible de confirmer l’étendue des avancées ukrainiennes, mais elles ont certainement eu un impact sur la capacité de la Russie à se déplacer vers le nord et le sud à travers [the Dnieper River] avec leurs attaques contre des ponts”, a déclaré mercredi le haut responsable de l’OTAN. “Et en termes de perspectives d’avenir, je noterais que l’Ukraine est beaucoup plus proche de la parité en nombre de troupes à Kherson qu’elle ne l’a été ces dernières semaines” dans l’est du pays. provinces du pays, où les combats durent depuis des mois.

Les attaques en Crimée ont été une stratégie particulièrement intelligente, a déclaré un responsable, car la Russie utilise la péninsule comme rampe de lancement pour ses opérations dans le sud de l’Ukraine.

La Russie a également été forcée de retirer des ressources de l’est “simplement à cause d’informations selon lesquelles les Ukrainiens pourraient être plus offensifs dans le sud”, a déclaré lundi John Kirby, coordinateur des communications du Conseil de sécurité nationale.

“Et ils ont donc dû épuiser certaines unités … dans certaines zones de l’Est du Donbass, pour répondre à ce qu’ils pensaient clairement être une menace imminente de contre-offensive”, a déclaré Kirby.

Une mission plus restreinte

Des sources américaines et ukrainiennes ont déclaré à CNN que les plans antérieurs de l’opération ukrainienne étaient initialement plus larges et impliquaient un effort plus ambitieux pour regagner d’autres territoires perdus lors de l’invasion russe au cours des six derniers mois, y compris la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays.

Mais lundi, les responsables ukrainiens semblaient concentrés au laser sur la reprise de la région de Kherson.

Un responsable de l’administration a déclaré à CNN que ces derniers mois, l’Ukraine avait demandé aux États-Unis des armes spécifiquement adaptées à leur contre-offensive prévue dans le sud. Les États-Unis ont répondu à bon nombre de ces demandes – y compris des munitions, de l’artillerie et des javelots supplémentaires – au cours de plusieurs programmes d’assistance au retrait présidentiel fournis à l’Ukraine au cours des deux derniers mois, a déclaré le responsable.

Les exercices de planification ont également aidé les États-Unis à mieux saisir quel type d’équipement, de munitions ou de renseignement ils pourraient offrir et qui seraient les plus utiles à l’Ukraine. Au cours de la guerre, les États-Unis ont régulièrement fourni à l’Ukraine des conseils et des renseignements militaires, ainsi que des milliards de dollars en équipement et en armement.

“Une opération lente pour broyer l’ennemi”

Les responsables disent que l’Ukraine semble désormais plus égale avec les forces russes, non seulement en raison de l’armement occidental avancé que l’Ukraine utilise efficacement, mais aussi parce que les Ukrainiens ont toujours l’avantage en termes de moral, de cohésion d’unité, de sens tactique et d’un supérieur. capacité d’improviser à la volée.

Ils ont également un autre avantage, ont déclaré deux responsables : une population largement consternée par l’occupation russe et prête à s’engager dans des attaques partisanes pour les expulser, comme des assassinats et des tentatives de sabotage derrière les lignes ennemies.

Pourtant, malgré une évaluation plus optimiste des capacités de combat ukrainiennes, les responsables américains ne font aucun pari que l’Ukraine réussira à reprendre Kherson – pour le moment.

“Je ne suis pas sûr que ce sera la grande et massive contre-offensive que les gens pourraient attendre – ce pourrait être un plus petit nombre de forces”, a averti la source militaire américaine. Tout dépendra de la capacité de la Russie à défendre le territoire nouvellement revendiqué, a déclaré la source – ce qu’elle n’a pas encore été appelée à faire au cours des six derniers mois.

Un conseiller présidentiel ukrainien a également averti que l’offensive serait une “opération lente pour broyer l’ennemi”.

“Ce processus ne sera pas très rapide”, a déclaré Oleksiy Arestovych, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien, dans un communiqué publié sur son compte Telegram lundi soir, “mais se terminera par l’installation du drapeau ukrainien sur toutes les colonies d’Ukraine.”