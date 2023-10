Les États-Unis ont ignoré les intérêts de la Palestine et leur besoin d’un État indépendant, selon Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que l’explosion de violence entre Israël et les Palestiniens montrait que la politique américaine avait échoué au Moyen-Orient et ne tenait pas compte des besoins des Palestiniens.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que le Kremlin était en contact avec les deux parties belligérantes et chercherait à jouer un rôle dans la résolution du conflit, mais n’a pas précisé comment. Peskov a averti que le conflit risquait de s’étendre à d’autres régions.

Poutine a profité de l’occasion, lors de ses entretiens avec le Premier ministre irakien en visite Mohammed Shia Al-Sudani, pour imputer cette forte escalade à des années de politique américaine dans la région.

« Je pense que beaucoup de gens seront d’accord avec moi pour dire qu’il s’agit d’un exemple frappant de l’échec de la politique américaine au Moyen-Orient », a déclaré Poutine.

Poutine a déclaré que Washington avait cherché à « monopoliser » les efforts visant à forger la paix et l’a accusé de ne pas avoir recherché de compromis viables. Les États-Unis, a-t-il déclaré, ont ignoré les intérêts des Palestiniens, notamment leur besoin de disposer de leur propre État palestinien indépendant.

Il n’a fait aucune mention du rôle de la Russie dans le processus de paix au Moyen-Orient. Avec les États-Unis, l’ONU et l’Union européenne, elle fait partie depuis 2002 d’un « Quatuor » de puissances chargées d’aider à la médiation.

Israël s’est engagé à intensifier sa réponse à l’attaque des militants du Hamas soutenus par l’Iran par une offensive terrestre, tandis que le président américain Joe Biden a promis son soutien à Israël et a lancé un avertissement à quiconque pourrait chercher à profiter de la situation.

La Russie a poursuivi ses contacts diplomatiques.

Un communiqué du Kremlin indique que Poutine et le président turc Tayyip Erdogan ont déploré « l’augmentation catastrophique du nombre de morts parmi les civils ».

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a appelé à un cessez-le-feu rapide lors d’un entretien avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian.

Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a déclaré que Moscou participait à tous les formats d’efforts diplomatiques malgré des progrès limités.

« Mais nous avons néanmoins l’intention de continuer à déployer des efforts et à jouer notre rôle en termes de fourniture d’assistance pour trouver les moyens de parvenir à un règlement », a-t-il déclaré.

Depuis le déclenchement de la dernière crise, le Kremlin a cherché à paraître impartial, soulignant ses relations avec les deux parties.

Moscou aurait utilisé des drones fabriqués en Iran dans sa guerre en Ukraine et entretient des liens de longue date avec les Palestiniens, notamment le Hamas, qui a envoyé une délégation à Moscou en mars. Mais il a aussi « beaucoup de points communs » avec Israël, notamment le fait que de nombreux Israéliens sont d’anciens citoyens russes, a déclaré Peskov.

Dans des commentaires rapportés plus tard par les agences de presse russes, Peskov a déclaré que les troubles étaient « plus qu’inquiétants. Ils pourraient être dangereux en s’étendant et en s’étendant à partir de la zone actuelle du conflit israélo-arabe ».

