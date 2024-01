Les États-Unis ont ignoré les avertissements concernant la menace des Houthis, selon le dirigeant yéménite

DAVOS, Suisse — Les États-Unis ont été avertis des dangers que les rebelles Houthis représentaient pour le Moyen-Orient avant la guerre entre Israël et le Hamas, mais « ils n’ont rien fait », a déclaré à NBC News le vice-président du gouvernement du Yémen reconnu par les Nations Unies.

Le général de division Aidarus al-Zubaidi a déclaré avoir rencontré des responsables américains et britanniques en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre et leur avoir dit que le groupe militant soutenu par l’Iran se regroupait et se réarmait pendant une pause dans les combats au cours de sa longue période de guerre. faire la guerre à une coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

« Ils ont tout écrit », a déclaré al-Zubaidi dimanche lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan devraient s’exprimer sur le retour de la stabilité au Moyen-Orient.

« Ils n’ont rien fait », a déclaré al-Zubaidi.

NBC News a contacté le Département d’État pour commentaires.

Si le général de division Aidarus al-Zubaidi siège au Conseil présidentiel du Yémen, il dirige également le Conseil de transition du Sud, un mouvement sécessionniste. . Fichier Ted Shaffrey / AP

Environ trois semaines après qu’Al-Zubaidi ait déclaré avoir donné son avertissement, le 7 octobre, le Hamas a lancé des attaques sur plusieurs fronts contre Israël, tuant 1 200 personnes et prenant environ 240 otages. Les responsables israéliens affirment qu’une centaine de personnes sont toujours en captivité après que de nombreux prisonniers aient été libérés fin novembre dans le cadre d’un échange contre des prisonniers palestiniens.

Après qu’Israël a lancé son attaque militaire sur Gaza qui a jusqu’à présent tué plus de 24 000 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé, les Houthis ont déclaré leur soutien au Hamas et ont commencé à lancer des missiles sur Israël et à bombarder des navires dans la mer Rouge.

Lundi, le commandement central américain a déclaré dans un communiqué que les Houthis « ont tiré un missile balistique antinavire depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont frappé le M/V Gibraltar Eagle, un porte-conteneurs battant pavillon des Îles Marshall, détenu et exploité par les États-Unis. »

Le Yémen forme la rive orientale du détroit de Bab al-Mandeb – ou « la porte du chagrin » – une étendue d’eau de 16 milles qui marque l’entrée de la mer Rouge, l’une des voies de navigation les plus importantes au monde. CNBC a rapporté plus tôt ce mois-ci, les attaques avaient perturbé environ 200 milliards de dollars de commerce international, les entreprises ayant choisi d’éviter la voie navigable et d’emprunter plutôt la route la plus longue autour de la corne de l’Afrique.

Le Yémen, le pays le plus pauvre de la région, est ravagé par la guerre civile depuis août 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale du Yémen, Sanaa, et ont contraint le président Abed Rabbo Mansour Hadi et son gouvernement à l’exil.

Des habitants inspectent les dégâts causés par les frappes aériennes nocturnes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite visant la capitale Sanaa, tenue par les Houthis, le 18 janvier 2022. Mohammed Huwais / AFP – Getty Images

Peu disposée à accepter la perspective d’un Yémen contrôlé par une organisation militante soutenue par son rival régional, l’Iran, l’Arabie saoudite a répondu l’année suivante en déclenchant une guerre contre le groupe pour tenter de restaurer le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Mais malgré le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de plusieurs autres pays, qui ont armé les Saoudiens d’avions de combat et de bombes et leur ont fourni une expertise militaire, le conflit a duré bien plus longtemps que prévu et s’est avéré coûteux pour Riyad. Avec peu d’espoir de victoire, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a réduit ses opérations militaires et a entamé des pourparlers de paix avec les Houthis l’année dernière.

La guerre a également entraîné ce que les Nations Unies, en décembre 2021, ont qualifié de « la plus grande crise humanitaire au monde » – avec 80 % des 32 millions d’habitants du Yémen ayant besoin d’aide.

Ahmadia Abdo, 10 ans, qui souffre de malnutrition aiguë, dans un camp pour personnes déplacées dans le gouvernorat de Hajjah au Yémen, en janvier 2021. Essa Ahmed / AFP – Dossier Getty Images

Al-Zubaidi est initialement resté fidèle au gouvernement du président Hadi et a été l’un des dirigeants qui ont contribué à expulser le groupe de la ville portuaire d’Aden, où siège actuellement le gouvernement de coalition internationalement reconnu.

Mais bien qu’il siège au Conseil présidentiel du Yémen, il dirige également le Conseil de transition du Sud, un mouvement sécessionniste qui veut l’indépendance du Yémen du Sud, qui était son propre État de 1967 à 1990.

Al-Zubaidi, qui a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat, est également le chef de facto du Mouvement du Sud, la branche paramilitaire du STC, qui contrôle une grande partie du sud du pays.

« Les Houthis ne prennent pas la paix au sérieux, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ont utilisé les pourparlers de paix des Nations Unies avec l’Arabie saoudite l’année dernière pour « retarder les choses et se préparer ».

Après que le président Joe Biden a qualifié le comportement des Houthis en mer Rouge de « scandaleux » et a déclaré qu’il était prêt à qualifier les Houthis de groupe « terroriste », al-Zubaidi a déclaré qu’ils devraient être de nouveau ajoutés à la liste américaine des organisations terroristes étrangères. .

L’administration Biden a retiré les Houthis de la liste américaine en février 2021, « en reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen », avait alors déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

“Nous avons écouté les avertissements des Nations Unies, des groupes humanitaires et des membres bipartites du Congrès, entre autres, selon lesquels ces désignations pourraient avoir un impact dévastateur sur l’accès des Yéménites aux produits de base comme la nourriture et le carburant”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela On espérait que la politique américaine « n’empêcherait pas l’aide à ceux qui souffrent déjà de ce qui a été appelé la pire crise humanitaire au monde ».

Une garde d’honneur houthie transporte dimanche les cercueils des combattants tués lors des frappes aériennes américaines et britanniques au Yémen. Oussama Abdulrahman / AP

Si les États-Unis reclassaient les Houthis comme groupe terroriste, cela « pourrait entraver l’importation d’une aide vitale et saboter le processus politique mené par l’ONU pour ramener la paix au Yémen », selon Elisabeth Kendall, chercheuse principale en arabe et en arabe. Études islamiques à l’Université britannique de Cambridge.

Il est « inconcevable que l’ONU puisse continuer à négocier avec un groupe désigné comme terroriste », a-t-elle déclaré.

Les Houthis, a-t-elle déclaré, « ne peuvent pas simplement être considérés comme un groupe rebelle gênant », car ils constituent « une entité puissante et de grande envergure au Yémen » et « ils contrôlent des zones dans lesquelles vivent les deux tiers de la population ».

“Comme toujours, il n’y a pas de bonnes options”, a-t-elle ajouté.