Les États-Unis ont franchi un gros obstacle à la Coupe du monde. Le tour à élimination directe en pose un autre.

DOHA, Qatar – Ces dernières minutes, celles au cours desquelles tout ce pour quoi les États-Unis ont travaillé étaient suffisamment proches pour être touchées, ont semblé s’étirer encore et encore dans la nuit. L’horloge a refusé de faire tic-tac. Il y avait toujours une autre attaque à repousser, une autre balle à nettoyer, une autre frayeur à survivre.

Huit ans après la dernière fois qu’elle a disputé un match à élimination directe à la Coupe du monde, quatre ans depuis qu’elle a été forcée d’endurer l’humiliation cuisante de regarder le tournoi de chez elle, l’équipe masculine du pays était sur le point d’endormir les fantômes. Il détenait une mince avance d’un seul but contre l’Iran, grâce au courage et à l’abnégation de Christian Pulisic. C’était assez. Il n’y avait qu’à tenir.

Depuis cette nuit il y a cinq ans à Couva, Trinidad, quand tout avait mal tourné, la question était de savoir si les États-Unis avaient suffisamment de joueurs doués pour rivaliser avec les superpuissances du jeu. La capacité relative de Pulisic, Tyler Adams et Weston McKennie est examinée, chacun de leurs défauts est pris en compte, chacune de leurs forces est jugée et pesée.

Ces dernières minutes, cependant, n’étaient pas une question de talent. Au lieu de cela, il s’agissait de l’examen le plus approfondi imaginable de l’équilibre, du sang-froid et du courage de l’équipe de Gregg Berhalter. Ils étaient un test de nerf. C’est tout à leur honneur d’avoir réussi et d’avoir désormais rendez-vous avec les Pays-Bas samedi au tour suivant.