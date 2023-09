Les États-Unis ont fourni au Canada des renseignements sur le meurtre du leader sikh

Washington: Les agences d’espionnage américaines ont fourni des informations à Ottawa, en Ontario, après l’assassinat d’un chef séparatiste sikh dans la région de Vancouver, mais le Canada a développé les renseignements les plus définitifs qui l’ont amené à accuser l’Inde d’avoir orchestré le complot, selon des responsables alliés occidentaux.

Au lendemain du meurtre, les agences de renseignement américaines ont présenté à leurs homologues canadiens le contexte qui a aidé le Canada à conclure que l’Inde avait été impliquée. Pourtant, ce qui semble être la « preuve irréfutable », à savoir les communications interceptées de diplomates indiens au Canada indiquant leur implication dans le complot, a été recueillie par des responsables canadiens, ont déclaré des responsables alliés.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, à gauche, passe devant le Premier ministre indien Narendra Modi alors qu’ils participent à une cérémonie de dépôt de couronnes à Raj Ghat, le site de crémation du Mahatma Gandhi, lors du Sommet du G20 plus tôt ce mois-ci. Crédit: PA

Alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé l’Inde à coopérer à l’enquête canadienne, les responsables américains ont largement tenté d’éviter de déclencher une réaction diplomatique de la part de l’Inde. Mais la révélation de l’implication des services de renseignement américains risque de piéger Washington dans la bataille diplomatique entre le Canada et l’Inde, à un moment où il souhaite développer New Delhi comme partenaire plus proche.

Les États-Unis n’ont eu connaissance du complot, ni des preuves de l’implication de l’Inde, qu’après que des agents ont tué le chef sikh, Hardeep Singh Nijjar, ont déclaré des responsables alliés.