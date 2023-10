Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine des missiles ATACMS à longue portée, selon des sources

Les États-Unis ont secrètement fourni à l’Ukraine missiles ATACMS à longue portéeselon deux responsables américains, fournissant à l’Ukraine une nouvelle capacité importante qui pourrait permettre à ses forces d’atteindre de nouvelles cibles russes auparavant hors de portée.

La confirmation est intervenue mardi après des images des sous-munitions des missiles à l’intérieur Ukraine a commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Des responsables américains ont indiqué mardi à CNN que l’Ukraine avait déjà utilisé l’ATACMS, dont certaines variantes ont une portée maximale d’environ 186 milles, pour attaquer les aérodromes russes de Berdiansk et de Luhansk, dans l’est de l’Ukraine. L’armée ukrainienne a tweeté mardi que l’attaque avait détruit plusieurs hélicoptères russes, un dépôt de munitions et un lanceur de défense aérienne, mais n’a pas précisé si elle avait utilisé l’ATACMS pour le faire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu l’ATACMS dans son discours quotidien et a exprimé sa gratitude pour la mise en œuvre des accords avec les États-Unis.

« Aujourd’hui, je suis particulièrement reconnaissant envers les États-Unis. Nos accords avec le président Biden sont mis en œuvre. Ils sont mis en œuvre de manière très précise – les ATACMS ont fait leurs preuves », a déclaré Zelensky.

On ne sait pas exactement quand les missiles américains ont été fournis. Mais les États-Unis ont décidé ces dernières semaines de les envoyer discrètement parce qu’ils voulaient surprendre les Russes, surtout après des mois de débats publics sur la question de savoir si le président Joe Biden accepterait d’envoyer ces armes, a déclaré un responsable. Les Russes sont conscients de la portée des missiles et les États-Unis craignent qu’ils ne déplacent les équipements et les armes hors de portée avant que les missiles puissent être utilisés, a déclaré le responsable.

Les États-Unis ont envoyé secrètement des armes dans le passé. En août 2022, le Pentagone a reconnu avoir envoyé des missiles anti-radiations HARM en Ukraine de manière inopinée.

Mais les États-Unis annoncent généralement d’importants lots d’armes à l’Ukraine, notamment lorsqu’ils ont envoyé des systèmes de défense aérienne Patriot l’année dernière et des munitions à fragmentation cette année. Interrogé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines sur l’état des systèmes, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les États-Unis n’avaient « rien à annoncer ». C’était un choix délibéré de mots, ont déclaré les responsables.

Le Pentagone a déclaré qu’il transmettait toutes les questions concernant l’ATACMS aux forces armées ukrainiennes.

Les discussions sur l’envoi des systèmes se sont considérablement intensifiées le mois dernier, avait précédemment rapporté CNN. Les responsables américains étaient auparavant réticents à envoyer des missiles guidés sol-sol à longue portée, craignant une escalade du conflit, car ils pourraient potentiellement être tirés sur la Russie elle-même. Cette préoccupation s’est cependant largement atténuée au cours des derniers mois, depuis que l’Ukraine a démontré qu’elle n’utilisait pas d’autres armes fournies par les États-Unis pour attaquer des territoires à l’intérieur de la Russie, ont indiqué des responsables.

Lors d’une visite à Washington, DC, en septembre, le président ukrainien Zelensky a réitéré sa demande d’ATACMS lors d’une réunion avec Biden et le chef d’état-major de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré à l’époque que « lorsque nous parlons de missiles à longue portée pour l’Ukraine , ce n’est pas un simple caprice, mais un réel besoin. L’efficacité de l’armée sur le champ de bataille, ainsi que la vie des militaires et nos progrès en dépendent. »

Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d’aide à l’Ukraine lors de la visite de Zelensky, qui n’incluait pas l’ATACMS. Mais interrogé à nouveau plus tôt ce mois-ci sur la fourniture des missiles, Biden a déclaré aux journalistes : « J’ai parlé avec Zelensky, et tout ce qu’il a demandé, nous l’avons réglé. »

Actuellement, la portée maximale des armes américaines engagées en Ukraine est d’environ 93 milles avec la bombe de petit diamètre lancée depuis le sol. L’Ukraine dispose également de missiles à longue portée Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni, d’une portée d’environ 155 milles. Les missiles ATACMS sont tirés à partir de lance-roquettes HIMARS, le même type de véhicule qui lance les missiles Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) que l’Ukraine utilise déjà.

