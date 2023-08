Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine des bombes à fragmentation pour combattre la Russie. Les survivants disent qu’ils ne devraient jamais être utilisés.

Bounthanh Phommasathit se souvient d’avoir vu la rafale de minuscules bombes tomber sur son village « comme de la neige qui tombe » du ciel quand elle était enfant.

Cette année a marqué 50 ans depuis que les États-Unis ont cessé de larguer des armes à sous-munitions sur le Laos, où elle est née et a grandi, après une campagne de bombardements de neuf ans pendant la guerre du Vietnam.

Une bombe à fragmentation peut contenir des centaines de sous-munitions plus petites, appelées bombelettes, qui sont larguées dans les airs lorsqu’un obus largué d’un avion au-dessus de sa zone cible s’effondre au sol.

Phommasathit, qui a fui le Laos aux États-Unis à la fin des années 1970 et vit maintenant dans l’Ohio, se souvient avoir été à l’école et avoir dû se précipiter vers des abris chaque fois qu’un avion survolait, et s’être déplacée de village en village depuis l’endroit où elle est née pour échapper aux dangers. des bombes à fragmentation américaines.

« Si vous regardez l’Ukraine en ce moment, c’est comme ça que ma vie était », a-t-elle déclaré.

La Russie a utilisé « intensivement » des bombes à fragmentation tout au long de la guerre de près de 18 mois en Ukraine, selon Human Rights Watch bien qu’il note que l’Ukraine a également utilisé les armes controversées sur le champ de bataille.

La police examine des fragments de roquettes russes, y compris des obus à fragmentation, qui ont frappé la ville ukrainienne de Kharkiv le 3 décembre 2022. En juillet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait d’un « stock suffisant » d’armes à sous-munitions, avertissant que la Russie « réserve le droit de prendre des mesures réciproques » si l’Ukraine utilise les armes controversées fournies par les États-Unis (Libkos/Associated Press)

Les bombes à fragmentation sont interdites par plus de 120 pays, dont le Canada, mais l’Ukraine et la Russie ne sont pas signataires de la Convention des Nations Unies sur les armes à sous-munitions – ni les États-Unis, qui les fournissent maintenant aux forces ukrainiennes.

Phommasathit et d’autres qui ont une expérience directe de ces armes, qui peuvent tuer sans discernement et laisser des munitions non explosées dispersées et indétectables pendant des décennies, soutiennent qu’il s’agit d’une erreur qui aura un coût dangereux pour les civils.

Ce ne sont pas des outils qui apporteront la paix, a-t-elle dit, et ne feront que « détruire la vie des gens pour des générations », a déclaré Phommasathit.

Un héritage durable et mortel

Les yeux de Phommasathit se lèvent lorsqu’elle parle de ceux qui n’ont pas eu autant de chance qu’elle, des personnes qui ont été tuées ou mutilées lors des attaques américaines ou par les bombes qu’elles ont laissées derrière elles.

Le Laos est considéré comme le pays le plus bombardé au monde et, selon le groupe de défense Héritage de guerre il y a environ 80 millions de sous-munitions qui parsèment encore le paysage luxuriant, attendant d’être ramassées ou piétinées par erreur par des personnes sans méfiance comme des agriculteurs ou des enfants curieux.

Seulement 10 % de ces bombes ont été éliminées un demi-siècle plus tard, selon l’organisation, et elles continuent de faire des victimes.

Bounthanh Phommasathit a grandi au Laos où les États-Unis ont largué des bombes à fragmentation pendant neuf ans pendant la guerre du Vietnam, laissant derrière eux des bombes non explosées qui continuent de blesser et de tuer des civils 50 ans après la fin de la campagne de bombardement. Phommasathit, qui vit maintenant aux États-Unis, pense que les armes à sous-munitions ne devraient plus jamais être utilisées. (Soumis par Bounthanh Phommasathit)

L’époque laotienne un média de langue anglaise, a rapporté que deux enfants, âgés de cinq et 10 ans, ont été tués plus tôt ce mois-ci par une munition non explosée qui a été confondue avec de la ferraille, ajoutant deux décès supplémentaires aux plus de 20 000 vies revendiquées depuis l’arrêt des bombardements américains en 1973.

C’est l’héritage des bombes à fragmentation au Laos, a expliqué Phommasathit : « Tuer des gens. Détruire leurs vies. [and] Leur avenir. »

Elle craint que les récits des survivants et des familles des victimes ne soient pas entendus par les décideurs politiques et souhaite que le monde sache que les civils pourraient subir un sort similaire en raison de l’utilisation continue des armes à sous-munitions des deux côtés du conflit russo-ukrainien.

Au moins 689 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe à fragmentation en Ukraine au premier semestre 2022, selon l’organisation de recherche sur les armes à sous-munitions et les mines terrestres The Monitor’s dernier rapport . Son rapport de 2023 n’avait pas encore été publié au moment de sa publication.

MONTRE | Le monde réagit à la fourniture par les États-Unis d’armes à sous-munitions à l’Ukraine : Les États-Unis envoient des bombes à fragmentation à l’Ukraine – des armes que le Canada a interdites Les États-Unis ont confirmé qu’ils enverraient des bombes à fragmentation à l’Ukraine. Ces armes meurtrières très efficaces ont été interdites par plus de 100 pays, dont le Canada, en raison de la menace qu’elles représentent pour les civils. Les États-Unis soulignent que la Russie les a déjà utilisés contre l’Ukraine pendant la guerre.

Un survivant prend la parole

Plus que deux douzaines de pays et les territoires du monde entier restent contaminés par les restes d’armes à sous-munitions utilisées dans les conflits, principalement dans certaines régions d’Afrique, d’Europe et d’Asie.

Un survivant blessé lors d’une guerre civile en Asie centrale, au début des années 1990, a déclaré à CBC News qu’il était trop jeune pour même savoir ce qui lui était arrivé lorsqu’une bombe à fragmentation a été larguée directement sur sa maison, alors qu’il prenait son petit-déjeuner avec sa famille.

CBC News a accepté de protéger son identité, l’appelant S., et son emplacement par souci pour sa sécurité.

S. a été blessé à l’œil, à la main et au dos lors de l’agression matinale. Il a passé un an à se rétablir à l’hôpital de la capitale de son pays.

Deux frères et sœurs plus jeunes ont également été blessés, tandis que deux frères et sœurs plus âgés sont décédés. Des proches séjournant avec sa famille à l’époque, qui avaient déjà fui la violence ailleurs dans le pays, ont également été blessés ou tués dans l’attentat.

Une équipe de détection de bombes à fragmentation découvrant une bombe trouvée à Marknownay, au Laos, le 6 mai 2013. Selon le groupe de défense Legacies of War, il y a environ 80 millions de sous-munitions qui parsèment encore le paysage luxuriant. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

Il sait que ses parents ont également souffert émotionnellement.

« En une minute, ils [lost] leurs enfants et les autres enfants [were] blessés et sont devenus invalides », a déclaré S., ignorant à quel point ils pouvaient être en deuil et se débattre parce qu’ils ne l’avaient jamais montré.

C’est quelque chose qu’il ne peut même pas imaginer, 30 ans plus tard, maintenant qu’il est père.

Bien que S. ait continué et ait raconté ce qui lui était arrivé dans le passé, il a déclaré qu’il n’était pas juste que ces armes soient toujours utilisées malgré le fait qu’une majorité de gouvernements du monde les aient interdites.

Il défie quiconque pense autrement de rencontrer les gens qui ont enduré la destruction qu’ils ont causée.

ÉCOUTER | Les bombes à fragmentation sont une « arme insidieuse », déclare l’ancien ministre des Affaires étrangères : Matin d’Ottawa9:47L’ancien ministre des Affaires étrangères sur l’envoi par les États-Unis d’armes à sous-munitions en Ukraine Les États-Unis ont déclaré qu’ils enverraient des armes à sous-munitions à l’Ukraine pour aider à repousser les forces russes. Mais tout le monde n’est pas d’accord, y compris le Canada. Nous entendrons l’ancien ministre des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, parler de cette décision.

Effacer le passé

Il y a 32 ans, l’ancien pilote de la Royal Air Force britannique, Richard MacCormac, participait à une mission qui larguait des bombes à fragmentation sur des cibles irakiennes au Koweït pendant la guerre du golfe Persique de 1991.

« C’est aussi clair qu’hier, la vue des éclairs des sous-munitions explosant alors que toute la zone a disparu, une zone de la taille de plusieurs terrains de football a disparu dans les explosions et la fumée », a déclaré MacCormac, qui est maintenant le chef de l’aide humanitaire Désarmement et consolidation de la paix pour le Conseil danois pour les réfugiés.

Il a dit qu’il savait à l’époque de quoi ces armes étaient capables et que les munitions non explosées étaient une préoccupation, mais ce n’est que des années plus tard qu’il a compris les « effets disproportionnés et inacceptables » qu’elles peuvent avoir sur les civils à long terme.

Le 26 novembre 2008, le 26 novembre 2008, des membres d’une équipe de déminage de zone de combat composée uniquement de femmes, formée par Norwegian People’s Aid, recherchent des sous-munitions dans un champ près de la ville de Tibnine, dans le sud du Liban, plus de deux ans après qu’Israël y ait largué des bombes à sous-munitions. les 72 dernières heures de sa guerre de 2006 avec les combattants du Hezbollah. (Ali Hashisho/Reuters)

Après que les États-Unis ont annoncé le mois dernier leur intention de fournir des bombes à fragmentation à l’Ukraine – elles ont depuis été livrées et mises en service – les experts militaires les ont qualifiées d’« arme efficace » tandis que Les responsables américains ont insisté les munitions auraient un « taux d’échec » nettement inférieur à ceux que la Russie a utilisés tout au long de la guerre.

Le taux d’échec représente le nombre de bombes qui n’explosent pas lorsqu’elles sont déployées, mais MacCormac a déclaré que cela est déterminé lors d’essais contrôlés, souvent sur un terrain dur, et non dans des zones couvertes de végétation ou lorsqu’elles atterrissent dans le sol.

« Vous pouvez vous attendre à ce que le nombre de sous-munitions non explosées dans les obus qui ont été expédiés pour être utilisés en Ukraine soit bien supérieur aux chiffres des tests qui ont été cités », a-t-il déclaré.

L’Ukraine est déjà demander de l’aide enlever les mines terrestres russes, mais les sous-munitions sont encore plus difficiles à éliminer, a déclaré MacCormac, expliquant que les mines terrestres ont tendance à être posées selon un schéma tandis que les bombes – dont la taille peut varier d’une petite pomme de terre à une canette de soda, selon le modèle – sont dispersés au hasard et on ne sait jamais combien d’autres peuvent être cachés à proximité.

Il a supervisé diverses opérations de déminage d’armes à sous-munitions, notamment dans le sud du Liban, où de tels efforts sont toujours en cours 17 ans après la guerre de 34 jours entre Israël et le groupe militant du Hezbollah. Il pense que cela pourrait prendre 40 à 50 ans en Ukraine.

Un Libanais blessé par une bombe à fragmentation examine des membres artificiels dans un centre de réadaptation du village de Sarafand, dans le sud du Liban, en mars 2007. Les villageois ont été fréquemment blessés par des bombes non explosées et des mines laissées par la guerre israélienne de 2006 avec le Hezbollah. (Ramzi Haidar/AFP/Getty Images)

« C’est une arme qui n’a vraiment pas sa place sur le champ de bataille d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Il y a des limites à ce que vous pouvez vous permettre de faire en temps de guerre et l’utilisation d’un système d’armement dont il a été prouvé qu’il a des effets néfastes disproportionnés et inacceptables sur la population civile est interdite. »

Quant à sa propre histoire avec les armes, MacCormac ne sait pas s’il y a eu des civils tués dans la zone qu’il a bombardée en 1991, dans les années qui ont suivi, mais sachant que c’est une possibilité est quelque chose qu’il a dit qu’il va devoir » supporter patiemment. »