Les affirmations selon lesquelles l’initiative « la Ceinture et la Route » « pourraient créer une nouvelle épidémie » sont une nouvelle ligne d’attaque bizarre contre les efforts de Pékin dans le pays

Le Laos est un État communiste enclavé en Asie du Sud-Est. Coincé entre la Chine, le Vietnam, le Cambodge et le Myanmar, l’État a le potentiel d’être une sorte de lien pour toute la région, mais sa coopération avec la Chine a été critiquée par l’Occident.

Le pays pauvre a subi des bombardements massifs par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam et en subit encore les conséquences, y compris les décès dus à des munitions non explosées. Confronté à de nombreux défis, le Laos s’est appuyé sur son géant voisin du nord pour obtenir de l’aide.

Ces dernières années, le Laos a considérablement bénéficié de l’initiative chinoise Belt and Road (BRI). Fin 2021, le chemin de fer Chine-Laos a été construit, un chemin de fer à grande vitesse reliant la capitale du pays à Pékin, un changeur de jeu pour son commerce extérieur et ses exportations. Actuellement, une nouvelle autoroute est également en construction à travers le pays. La semaine dernière, cependant, un article de Reuters a suscité un mépris généralisé sur les réseaux sociaux alors qu’il cherchait à présenter le développement de la Chine dans le pays comme risquant un « nouvelle pandémie. Il était intitulé « La Chine, berceau de la pandémie de covid, prépare les pistes pour une autre crise sanitaire mondiale ».

L’article soutenait que le Laos abrite une population de chauves-souris qui porte le « nouveaux coronavirus,« les mêmes virus qui ont donné naissance au Covid-19. En construisant une autoroute à travers les forêts tropicales du pays, selon l’argument, les humains seront mis en contact plus étroit avec les chauves-souris, détruisant ainsi leur environnement et risquant une nouvelle pandémie. Cet exemple classique d’une histoire exagérée de «mauvaise Chine» exagère et se fixe sur les conséquences négatives spéculées des activités de Pékin, ne fournissant jamais une image complète. Il n’est jamais évoqué, par exemple, comment jusqu’à 50 personnes par an au Laos continuent de mourir à cause de bombes américaines non explosées larguées sur le pays pendant la guerre du Vietnam.

Les médias occidentaux dans leur ensemble s’intéressent aux relations de la Chine avec le Laos, les médias dénonçant les investissements chinois comme un « piège de la dette» et accusant le Laos d’être un «État vassal.« Pourquoi rencontre-t-il un tel contrecoup ? Tout d’abord, le Laos est sans doute l’État le plus pro-chinois d’Asie du Sud-Est, la région que les États-Unis ciblent de manière agressive dans le cadre de leur stratégie indo-pacifique. Bien qu’il soit communiste, Washington voit le Vietnam comme un contrepoids militaire et économique potentiel à Pékin en raison de sa périphérie maritime ; cependant, le Laos est un État enclavé, ce qui réduit l’influence géopolitique des États-Unis dans la lutte contre la Chine. Le Laos craint également le Vietnam voisin et considère Pékin comme un garant pour assurer sa propre indépendance.

Ceci, combiné à l’histoire sanglante de l’Amérique dans le pays et au fait qu’il s’agit d’un État communiste, fait du Laos un voisin très confortable pour la Chine, qui est également son plus grand garant économique. Les infrastructures soutenues par la Chine aident ce pays enclavé et appauvri à accéder plus facilement aux ports et aux marchés. De plus, en en faisant un lien avec la région, la Chine s’intègre également à la Thaïlande et permet à ses marchandises d’être acheminées vers davantage de ports d’Asie du Sud-Est. Cela devient un obstacle à la vision américaine de l’hégémonie sur la région, qui implique de dominer complètement la périphérie maritime de la Chine d’une manière qui vérifie sa capacité à projeter sa puissance et à façonner le commerce mondial.

En conséquence, les grands médias occidentaux sont encouragés à vilipender la BRI, notamment son impact au Laos. Ceux qui doutent qu’il y ait un effort concerté pour y parvenir n’ont qu’à regarder l’America COMPETES Act de 2022, qui alloue 500 millions de dollars aux médias pour ostensiblement « lutter contre la désinformation chinoise» pour le public étranger. Entre autres choses, il cible spécifiquement la BRI, incitant efficacement à une couverture négative du projet d’infrastructure chinois. Les États-Unis détestent la BRI, car elle crée des connexions en Eurasie et change donc le paysage stratégique loin des routes maritimes dominées par l’Amérique.

L’histoire de Reuters en particulier s’appuie sur la pratique éprouvée consistant à faire de la Chine un bouc émissaire pour la pandémie de Covid-19 pour semer la peur au sujet de son développement routier au Laos. Mais on doit se demander si les États-Unis ont jamais reconnu ce qu’ils ont fait au Laos ? S’est-il excusé d’avoir largué 270 millions de bombes à fragmentation dessus ? On estime que 80 millions d’entre eux n’ont pas explosé, et bien que les États-Unis aient investi dans des efforts de nettoyage, les 50 000 vies que ces bombes ont coûtées depuis la fin de la guerre montrent clairement que ce n’est pas suffisant.

Aujourd’hui, non seulement la Chine stimule l’économie laotienne avec la construction de son chemin de fer, mais elle aide également à éliminer les conséquences mortelles du militarisme américain. Pendant ce temps, l’Occident continue de promettre des alternatives à la BRI, avec un nouveau nom qui apparaît pratiquement chaque année, mais les discussions ne coûtent pas cher et ces promesses n’ont pas encore porté leurs fruits. Il est facile de prendre la haute morale sur une question lorsque vous n’êtes pas celui qui doit en supporter les conséquences. Il est juste de dire que s’il y a une nouvelle guerre froide, le Laos ne se rangera pas du côté de l’Occident.