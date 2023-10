Les États-Unis ont eu plus de 180 interactions risquées avec des avions chinois au cours des deux dernières années, prévient le DOD

Le ministère américain de la Défense a déclaré aux médias que les avions connaissent une augmentation des interactions « coercitives et risquées » avec les avions chinois.

Les responsables du DOD ont souligné la tendance lors d’une conférence de presse mardi et ont fourni des photos et des vidéos récemment déclassifiées d’incidents pertinents.

« Depuis l’automne 2021, nous avons assisté à plus de 180 incidents de ce type », a déclaré Ely Ratner, secrétaire adjoint à la Défense chargée des affaires de sécurité indo-pacifiques. « Plus au cours des deux dernières années qu’au cours de la décennie précédente. Cela représente près de 200 cas où des opérateurs de l’APL ont effectué des manœuvres imprudentes ou ont lancé des paillettes ou tiré des fusées éclairantes ou se sont approchés trop rapidement ou trop près d’un avion américain. »

La Chine envoie plus de 150 avions militaires vers Taiwan alors que l’île condamne le harcèlement militaire

Ratner a poursuivi : « Tout cela dans le cadre d’une tentative d’interférer avec la capacité des forces américaines à opérer en toute sécurité dans des endroits où nous et tous les pays du monde avons parfaitement le droit de nous trouver en vertu du droit international. »

L’Armée populaire de libération (APL) a eu recours à des violations rapides et perturbatrices des normes de l’espace aérien pour harceler et irriter les avions des États-Unis et de leurs alliés.

« Et si l’on prend en compte les cas d’interceptions coercitives et risquées de l’APL contre d’autres États, le nombre s’élève à près de 300 cas contre des avions alliés et partenaires des États-Unis au cours des deux dernières années », a ajouté Ratner.

L’armée chinoise ordonne à l’avion américain de s’éloigner de son espace aérien et de faire voler un avion de chasse à 500 pieds de l’aile.

Le DOD a publié un document d’information qui décrit les principaux incidents parmi les plus de 180 interactions signalées.

Le document comprenait des images et des vidéos précédemment classifiées capturant des moments de tension entre des pilotes américains à proximité d’avions chinois.

« Des interceptions ont lieu chaque jour dans le monde. La grande majorité sont menées en toute sécurité et sans incident, et il n’y a aucune raison pour que les interceptions avec la RPC dans la région Indo-Pacifique soient différentes », a déclaré le commandant de l’Indo-Pacom, l’amiral John Aquilino.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le commandant a poursuivi : « Je suis ici aujourd’hui parce que la responsabilité numéro un du commandant opérationnel est d’assurer la sécurité de nos militaires, et c’est une responsabilité que je prends très au sérieux. Mettre en évidence ces comportements et garantir que nous pouvons les prévenir est une priorité absolue. « .

Le DOD n’a pas proposé de définition claire du comportement « coercitif » et « à risque », par rapport au langage habituel de « dangereux » ou de « non professionnel ».