Les États-Unis ont été mis à genoux – Trump

L’ancien président affirme que son pays subit une “humiliation historique” après l’autre

Les États-Unis sont devenus “une nation mendiante”, a déclaré mardi l’ancien président Donald Trump lors d’un discours prononcé lors du sommet de l’America First Policy Institute. Marquant sa première apparition à Washington depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2021, Trump a critiqué les démocrates et l’administration Biden pour avoir amené les États-Unis “à genoux”.

L’ancien président s’est concentré sur des questions telles que l’inflation, qui atteint un sommet de 49 ans à 9,1 %, les prix record de l’essence et la flambée des taux de criminalité. Il a également déploré que les États-Unis aient perdu leur indépendance énergétique et soient désormais « ramper » à d’autres pays, faisant apparemment référence à la récente visite du président Joe Biden en Arabie saoudite.

Le 15 juillet, Biden s’est entretenu avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane pour tenter de persuader le dirigeant du Moyen-Orient d’augmenter la production de pétrole de son pays et de réduire la dépendance mondiale à l’égard des approvisionnements en provenance de Russie.

Lire la suite Les électeurs de Trump sont favorables à la sécession de leurs États – sondage

“Notre pays subit une humiliation historique après l’autre sur la scène mondiale”, a déclaré Trump. Pendant ce temps, le “droits et libertés les plus élémentaires” sommes “sous siège” à la maison, comme “des millions d’étrangers illégaux” se déversent dans le pays et les taux de meurtres montent en flèche dans les villes dirigées par les démocrates, a-t-il ajouté.

Trump a prononcé son discours avant les prochaines élections de mi-mandat et a exprimé l’espoir que le peuple américain rejetterait le “Règne raté de Joe Biden, Nancy Pelosi, Chuck Schumer et de la gauche radicale.” L’ancien président a proclamé que le Parti républicain est prêt à atteindre un “victoire triomphale” à la prochaine élection présidentielle.

Il n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature à la présidence américaine en 2024, cependant, il a fait allusion à plusieurs reprises à son intention de briguer un autre mandat à la Maison Blanche, insistant sur le fait qu’il avait déjà remporté la course et qu’il pouvait recommencer.