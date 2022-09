Les États-Unis ont envoyé des avertissements clandestins à la Russie contre l’utilisation de l’arme nucléaire

Pour défendre cette terre annexée, a déclaré Medvedev, la Russie est en mesure d’utiliser non seulement ses forces nouvellement mobilisées, mais aussi “toute arme russe, y compris les armes nucléaires stratégiques et celles utilisant de nouveaux principes”, une référence aux armes hypersoniques.

Le commentaire est intervenu un jour après que Poutine a suggéré que la Russie annexerait les terres occupées dans le sud et l’est de l’Ukraine et intégrerait officiellement les régions dans ce que Moscou considère comme son territoire. Il a dit qu’il ne bluffait pas en promettant d’utiliser tous les moyens à la disposition de la Russie pour défendre l’intégrité territoriale du pays – une référence voilée à l’arsenal nucléaire du pays.

Pourtant, les récentes déclarations des dirigeants russes sont plus précises que les commentaires précédents et surviennent à un moment où la Russie est sous le choc d’une contre-offensive ukrainienne soutenue par les États-Unis.

Alors que les déclarations précédentes du Kremlin semblaient viser à mettre en garde les États-Unis et leurs alliés contre le fait d’aller trop loin dans l’aide à l’Ukraine, les commentaires les plus récents de Poutine suggèrent que la Russie envisage d’utiliser une arme nucléaire sur le champ de bataille en Ukraine pour geler les gains et forcer Kyiv et ses partisans. à soumettre, a déclaré Daryl Kimball, directeur exécutif de l’Arms Control Association, un groupe de défense de la non-prolifération à Washington.