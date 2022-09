Washington a interdit aux scientifiques de ses laboratoires de manipuler des virus de type SRAS-CoV, selon le journal médical britannique

Les États-Unis ont empêché des recherches indépendantes sur les origines du virus qui a provoqué la pandémie mondiale de Covid-19, selon un rapport de la Commission Lancet. Les autorités américaines ont interdit aux chercheurs d’accéder aux laboratoires concernés et ont refusé de divulguer toutes les informations sur les études américaines sur le virus et potentiellement sa manipulation génétique, indique le document publié mercredi dans la revue médicale britannique.

“Des chercheurs indépendants n’ont pas encore enquêté sur les laboratoires américains engagés dans la manipulation en laboratoire de virus de type SRAS-CoV”, a déclaré le rapport tout en discutant des origines potentielles de l’infection à Covid-19. Ils n’ont pas non plus eu accès aux recherches menées au laboratoire de Wuhan, qui a été considéré comme un endroit possible où la maladie aurait pu provenir, ajoute le document.

Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis “a résisté à divulguer les détails” de la recherche menée en Amérique sur les virus liés au SRAS-CoV, que l’agence gouvernementale américaine soutient, selon le rapport. Finalement, seul un “largement expurgé” Une version des données pertinentes a été fournie, indique le document, ajoutant qu’il ne contient que la quantité d’informations requises par les poursuites en vertu de la loi sur la liberté d’information.

Le manque de données nécessaires sur les origines du virus empêche toujours les chercheurs de déterminer l’origine du virus, admet le journal, ajoutant que pratiquement toute hypothèse dans ce domaine reste plausible. Il a notamment dit que “deux grandes voies possibles” de son émergence doit encore être pris en compte : un événement de débordement naturel, dans lequel une personne l’a contracté à partir d’un animal, et un « lié à la recherche » incident.

La deuxième voie suggère notamment qu’un chercheur aurait pu devenir « infecté sur le terrain ou en laboratoire par un virus naturel, ou… en laboratoire par un virus génétiquement manipulé », disait le document.

“La recherche des origines du virus nécessite un travail impartial, indépendant, transparent et rigoureux… soutenu par tous les gouvernements”, note le rapport. Washington n’a jusqu’à présent pas commenté les conclusions de la Commission Lancet.

Les origines exactes du virus Covid-19 n’ont pas encore été prouvées de manière concluante. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en février 2021 qu’il était très probablement transmis d’un animal, peut-être une chauve-souris, à l’homme.

Plus tôt en septembre, une étude israélienne a conclu que les chauves-souris ne sont probablement pas responsables de la pandémie de Covid-19 car il n’y a aucune preuve convaincante prouvant un lien entre les chauves-souris et l’épidémie de maladie.