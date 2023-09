Les États-Unis ont engagé un économiste de renom pour déterminer la manière dont ils allouent l’aide étrangère. Voici son plan.

Les États-Unis dépensent plus, en dollars absolus, en aide étrangère que tout autre pays riche. Mais de nombreux experts en développement se demandent si la principale institution américaine d’aide, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), dépense son budget de manière à aider le plus grand nombre et le plus efficacement possible.

L’USAID s’appuie largement sur un petit nombre d’entrepreneurs bien connectés pour fournir l’essentiel de l’aide, tandis que d’autres groupes sont souvent dissuadés de postuler en raison de la complexité du processus. L’utilisation de méthodes d’évaluation rigoureuses telles que les essais contrôlés randomisés – où les programmes de développement sont testés sur un sous-ensemble aléatoire de la population cible pour voir s’ils fonctionnent – ​​sont l’exception et non la norme. Si l’objectif est que la grande majorité du budget annuel de l’USAID, soit 41 milliards de dollars, soit consacrée à des programmes éprouvés et fondés sur des données probantes, mis en œuvre de manière rentable, un objectif que ses administrateurs partagent depuis des décennies, il reste encore un long chemin à parcourir. .

L’un des dirigeants actuels de l’agence chargé de changer ce statu quo est son économiste en chef, Dean Karlan. Au moment de sa nomination l’année dernière, Karlan était déjà un géant dans le domaine de l’économie du développement. Il a fondé Innovations for Poverty Action, l’un des groupes de recherche les plus influents menant des évaluations rigoureuses des interventions anti-pauvreté dans les pays en développement, et a enseigné à Princeton, Yale et, plus récemment, à Northwestern. Ses articles ont abordé tout, des efforts visant à accroître l’épargne des ménages aux Philippines à l’assurance agricole au Ghana en passant par les cours d’entrepreneuriat au Pérou.

Sa nomination a été perçue comme une victoire majeure pour les personnes au sein et autour de l’USAID qui souhaitent que ses programmes s’appuient davantage sur des preuves rigoureuses, et Karlan a contacté Future Perfect pour son premier entretien public sur son approche du poste. Une transcription de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Dylan Matthieu

Je suis curieux de savoir comment intégrer les données probantes dans le processus de dépenses de l’USAID.

Quel est votre modèle de fonctionnement ? Comment le budget de l’agence passe-t-il de non alloué à alloué à des projets spécifiques ? Et où sont les points où vous pouvez injecter des preuves à ce sujet ?

Doyen Karlan

Il existe une philosophie qui consiste à appliquer un peu d’économie comportementale au processus. Le mantra de l’économie comportementale appliquée est de rendre les choses faciles. Aidez les gens à faire facilement ce qu’ils disent vouloir faire dans un moment de réflexion approfondie et d’information complète.

Cela ne vous dit pas grand-chose, mais cela vous dit que nous essayons de comprendre les processus en place et comment transmettre l’information de la bonne manière aux bonnes personnes et au bon moment.

J’étais vraiment submergé d’e-mails de bienvenue, de notes de bienvenue, de sentiments de bienvenue. Il y a beaucoup de personnes partageant les mêmes idées au sein de l’USAID. Je ne dis pas que tout a été parfait, mais il y a eu beaucoup de gens accueillants qui ont dit : « Je veux apporter ces changements, voici où se situent les défis. »

Nous n’avons pas produit dans le monde universitaire le genre de guides pratiques adaptés au genre de choses que fait l’USAID. Ce n’est pas la nature de ce que font les universitaires. Une partie de ce que nous devons faire est davantage de méta-analyses, de plus en plus de synthèses de la recherche existante par rapport aux types spécifiques de programmes menés par l’USAID.

Il ne s’agit pas seulement d’une collection d’articles intéressants, mais plus prescriptifs. Cela fait partie de ce que j’entends par « rendre les choses faciles ». Disons que vous êtes une personne vraiment entreprenante dans un [USAID country] mission, et a dit : « Je vais aller lire l’article de Dean sur l’inclusion financière. » Mon article n’était pas vraiment adapté à eux d’une manière qui permettrait de dire : « Qu’est-ce que je mets exactement dans cette demande de propositions en tant que conception d’activité ?

C’est un ensemble de travaux. Il s’agit en partie de changement de culture et en partie d’éducation. Il faut des gens très enthousiastes, mais qui ne sont tout simplement pas aussi exposés à ce qui constitue des preuves solides et à ce qui constitue des preuves faibles. L’un des changements les plus importants consiste à reconnaître que lorsque nous parlons d’utiliser des données probantes, nous ne parlons pas d’utiliser des données probantes. TU AS DIT preuve. Nous parlons d’utiliser la base de preuves mondiale.

Il y a une sorte d’instinct culturel, lorsque vous demandez : « Quelles sont les preuves dont nous disposons sur X », de regarder à l’intérieur de l’USAID et de ce que l’USAID a produit. En fait, une preuve est une preuve. Peu importe qui a payé pour cela ? Les études de trésorerie en sont un parfait exemple. Bien sûr, l’USAID a des projets phares, qui sont extrêmement passionnants. Mais le fait est que cela représente environ 5 ou 10 pour cent de la base factuelle de l’impact des programmes de transferts monétaires. Donc, si vous voulez savoir à quoi vous attendre en distribuant de l’argent aux gens, vous ne vous contentez pas de regarder ce que l’USAID a financé.

Dylan Matthieu

Parfois, ce que les gens entendent par « efficacité » par rapport à « rentabilité » par rapport à « évaluation » par rapport à « évaluations d’impact » peut devenir un peu confus. Il existe des distinctions subtiles mais très importantes entre ces choses.

Quelle est la barre que vous fixez ? Quels types de preuves et d’informations souhaitez-vous et quels sont quelques exemples de preuves ou d’informations qui ne répondraient pas à cette norme ?

Doyen Karlan

Prenons donc les programmes de prestation au niveau des ménages ou de la communauté, où il y a un certain service — qui peut être en nature, en espèces, une formation, une réunion communautaire — mais il y a une certaine prestation de service.

Dylan Matthieu

Pouvez-vous donner un exemple de ce type d’évaluation ? Les exemples d’évaluations « est-ce que ça marche » sont plus faciles à imaginer, du moins pour moi. Imaginez, par exemple, un programme d’obtention de diplômes dans lequel les bénéficiaires reçoivent de l’argent ou d’autres actifs et une certaine formation dans l’espoir de sortir de l’extrême pauvreté. Nous avons mené des essais randomisés pour vérifier si cela fonctionnait. Qu’est-ce qu’un essai qui estime la meilleure façon de mettre en place un programme donné ?

Doyen Karlan

Un exemple que vous venez de citer : les programmes d’obtention du diplôme. Dans le cadre de l’évaluation, il y avait un test de réunions de groupe ou individuelles à haute fréquence avec les ménages, pour contribuer aux activités génératrices de revenus que le programme tentait de promouvoir.

Disons que j’ai trois chèvres. Je veux un jour avoir sept chèvres, puis 10 chèvres. J’élabore un plan pour y arriver et j’organise des enregistrements réguliers pour aider à résoudre les problèmes qui pourraient survenir et aider ces ménages à réfléchir à la manière de rester sur la bonne voie.

Il y avait deux manières concurrentes d’y parvenir. La première consiste à organiser des réunions individuelles. L’autre est en tant que communauté. Une réflexion sur les réunions individuelles est que les ménages pourraient obtenir des informations plus personnalisées et adaptées. Ils peuvent également avoir des éléments privés qu’ils ne souhaitent pas partager publiquement.

D’un autre côté, la réunion de groupe pourrait contribuer à renforcer le capital social. Cela pourrait aider les gens à apprendre des problèmes des uns et des autres. Du côté des coûts, les réunions de groupe sont moins coûteuses car un agent de terrain se rend et tient une réunion avec plusieurs personnes à la fois.

Il y a donc un compromis évident, et nous ne connaissions pas la réponse. Nous avons maintenant vu cela testé dans deux instances différentes sur le même programme. Dans les deux cas, cela n’a fait absolument aucune différence, ce qui signifie « faire des groupes » parce que ceux-ci sont moins chers à faire.

Dylan Matthieu

Quels sont les principaux obstacles à l’intégration des preuves que le personnel de l’USAID vous a signalés ? Qu’est-ce qui le rend pas facile?

Doyen Karlan

Une des réponses est le manque de bonne synthèse. L’un des principaux goulots d’étranglement est qu’il n’y a aucune étape dans le processus de [evidence]. Dans le processus d’attribution d’un prix, il n’y a aucune étape qui dit : « Et maintenant, vérifiez et voyez, parmi les activités proposées, quelle est l’estimation de la rentabilité que nous avons ? Ce n’est pas une étape explicite.

Il existe également des problèmes de bande passante ; il y a beaucoup de demandes concurrentes. Certaines de ces demandes concernent des questions importantes sur le genre, l’environnement et l’équité dans le processus de passation des marchés. Celles-ci ajoutent des étapes au processus qui doivent être respectées. Vous vous retrouvez avec beaucoup de gens surmenés, et ensuite vous dites : « Voici encore une chose à faire ».

Il est très important que nous franchissions cette étape, idéalement, à un coût négatif.

Dylan Matthieu

Une étude interne récente suggère non seulement que la part des projets de l’USAID bénéficiant d’une évaluation d’impact formelle est faible, mais que la part des évaluations d’impact jugées de haute qualité est très faible – environ 3 pour cent. Quel est votre diagnostic là ? Est-ce un manque de formation ? Les attentes ne sont-elles pas claires quant à ce qui rend une évaluation de haute qualité ?

Doyen Karlan

Je pense qu’il y a une certaine désinformation sur ce qui fait la qualité d’un produit. Mais je ne pense pas non plus que ce soit le problème principal auquel nous sommes confrontés. J’attends et je souhaite voir davantage d’évaluations d’impact réalisées à l’USAID. Ne vous méprenez pas. C’est un objectif.

Peu importe la proportion de nos récompenses qui font l’objet d’évaluations d’impact. Ce n’est pas une mesure qui est importante pour moi. Ce qui est important pour moi, c’est : existe-t-il des lacunes dans les données probantes que nous, l’USAID, pourrions aider à combler ?

Si nous sommes bien placés pour en apprendre davantage, cela représente une excellente occasion pour nous d’avoir un impact encore plus important que notre prix, en contribuant à produire des connaissances dans ce domaine. Cela ne se mesure pas par la proportion de nos récompenses sur laquelle nous effectuons des évaluations d’impact.

Prenons comme exemple l’enseignement au bon niveau dans l’éducation, sinon les transferts monétaires en seraient un autre. Les transferts monétaires ont fait l’objet d’environ 50 à 100 essais randomisés. Enseigner au bon niveau, pas autant, mais peut-être une douzaine. Il y a des cas où nous pourrions faire cela, et il n’y a pas d’argument valable pour expliquer pourquoi nous devrions faire une évaluation d’impact. Nous devrions procéder à une vérification du processus pour nous assurer que nous livrons ce qui a été livré. Mais poser la question globale de l’impact de ces activités ne fait qu’ajouter une goutte d’eau à un ensemble d’informations déjà assez rempli sur l’impact de ces activités.

C’est donc un bon exemple où, vous savez, 3 pour cent est trop élevé. Je ne dis pas que trois pour cent est un chiffre élevé à l’échelle mondiale pour l’USAID. Je pense que le chiffre devrait être plus élevé. Mais le fait est qu’elle doit être guidée par les domaines dans lesquels nous pouvons apprendre quelque chose qui aide le monde, et non pas simplement en comptant nos récompenses et en indiquant quelle proportion d’entre elles ont fait l’objet d’une évaluation d’impact.