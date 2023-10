Les États-Unis ont élargi leurs règles concernant les exportations de puces

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Les États-Unis ont franchi une nouvelle étape dans la guerre des puces avec la Chine. Le Département du Commerce élargi les contrôles à l’exportation de l’année dernière dans le but d’empêcher davantage la Chine de mettre la main sur ce dont elle a besoin pour produire des semi-conducteurs avancés.

General Motors freine les camionnettes électriques et Stellantis a annulé sa participation au CES de janvier. Le l’ancien accuse le ralentissement de la demande américainepas la grève de l’UAW, mais ce dernier donne de ses nouvelles c’est certainement à cause de la grève de l’UAW.

Goldman Sachs a annoncé une baisse de 33 % de son bénéfice au troisième trimestre. La banque américaine ressentait les pertes liées à la vente de certaines parties de ses activités de prêts à la consommation, mais ses générateurs d’argent traditionnels sont restés stables.

Si vous le construisez, viendront-ils… sur la Lune ?

Les États-Unis, l’Europe et la Chine dépensent des milliards pour ramener les humains sur le satellite préféré de la Terre. Mais cette fois, selon la NASA, les gens seront là pour rester pour une exploration à long terme. Et qui va fournir à ces agences gouvernementales et à ces entreprises privées – beaucoup plus d’entreprises privées qu’à l’époque d’Apollo – les biens et services dont ils ont besoin et qu’ils souhaitent ?

Chez Quartz, nous nous concentrons depuis longtemps sur l’économie mondiale. Il est maintenant temps d’arrêter de penser si petit ; la ruée vers la Lune a commencé.

Tim Fernholz de Quartz s’est entretenu avec Michael Nayak, un planétologue et ancien pilote d’essai de l’Air Force qui travaille maintenant comme directeur de programme à la DARPA, l’agence de recherche avancée de l’armée américaine. La DARPA a pour mandat de faire avancer l’avenir en soutenant le développement de nouvelles technologies, comme elle l’a fait avec la technologie qui est devenue Internet et les véhicules autonomes. Nayak et son équipe travaillent sur un cadre pour une nouvelle économie lunaire, mais ils doivent d’abord commencer par les bases.

Les incendies de forêt coûtent aux États-Unis plus que ce qu’ils dépensent en défense nationale

Un nouveau rapport du Comité économique mixte des démocrates estime que les incendies de forêt ont un prix compris entre 394 et 893 milliards de dollars chaque année, grâce à la fois à l’impact sur les populations et aux effets d’atténuation de la fumée des incendies de forêt, ainsi qu’à d’autres facteurs effrayants décrits ci-dessous.

Graphique: Clarisa Díaz

Cette année, grâce à El Niño, les incendies de forêt ont été particulièrement graves, les États-Unis étant recouverts par la fumée des incendies au Canada. Pour aider à replacer les chiffres dans leur contexte, Clarisa Diaz a souligné d’autres dépenses importantes pour l’économie américaine : la défense nationale coûte environ 766 milliards de dollars par an et l’éducation et les services sociaux coûtent 677 milliards de dollars. Les budgets combinés de gestion des incendies de forêt du ministère de l’Intérieur et du Service forestier des États-Unis – bien qu’en croissance – sont inférieurs à 3 milliards de dollars.

Faire la comptabilité du programme hydrogène de Biden

Le président américain Joe Biden vient d’annoncer un ambitieux programme de 7 milliards de dollars visant à développer le marché intérieur de l’hydrogène, une source d’énergie relativement propre. Mais les environnementalistes affirment que l’ensemble du programme, présenté comme un aimant pour les investissements privés, ne fait que donner davantage d’aide aux entreprises qui contribuent au réchauffement climatique.

Regardons en chiffres :

7: Des pôles régionaux de l’hydrogène que le programme financerait

3 millions de tonnes : Quantité d’hydrogène que les hubs produiraient

25 millions de tonnes : En conséquence, les émissions annuelles de carbone éliminées par ces hubs, à peu près les mêmes que la pollution de…

5,5 millions : Voitures à essence

Le problème est que le processus de production d’hydrogène lui-même rejette beaucoup de dioxyde de carbone. Grete Suarez entre dans le piègey compris la différence très importante entre l’hydrogène vert et bleu.

