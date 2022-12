Les États-Unis ont du mal à suivre l’aide à l’Ukraine – médias

Washington cherche des solutions technologiques au problème du détournement d’armes, selon un câble vu par Politico

L’administration du président américain Joe Biden se tourne vers la blockchain et d’autres solutions technologiques au milieu des appels croissants à la surveillance de plus de 50 milliards de dollars d’aide promis à l’Ukraine cette année, selon un câble du département d’État vu par Politico mercredi.

Apparemment signé par l’ambassadrice américaine à Kiev Bridget Brink le 6 septembre, le «sensible mais non classé» le document déplore que «l’activité cinétique et le combat actif entre les forces ukrainiennes et russes créent un environnement dans lequel les mesures de vérification standard sont parfois impraticables ou impossibles.” Le Département d’État a refusé de commenter le contenu du document, déclarant simplement qu’il “prend très au sérieux sa responsabilité d’assurer une surveillance appropriée de toute l’aide américaine.”

Les idées de Washington pour imposer l’ordre sur les dépenses incontrôlables en Ukraine comprendraient «une application commerciale pour smartphone qui télécharge tous les médias photo et vidéo sur une blockchain au point de capture», déléguant les inspections d’équipements à l’armée ukrainienne en l’absence d’entrepreneurs occidentaux disposés à travailler dans «risque élevé” et exigeant une preuve photographique que l’aide a été reçue, en particulier dans “zones difficiles d’accès.” Le recours à des consultants en gestion pour «examen [and] identifier les lacunes» dans la surveillance a également été recommandé.

Les membres des deux partis exigeant une surveillance plus stricte du financement des contribuables à Kiev, Washington serait en train de mettre en place un programme dédié axé uniquement sur la surveillance de l’aide à l’Ukraine sous le titre MEASURE (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting). Cela fonctionnera apparemment aux côtés des nombreux inspecteurs généraux chargés de superviser les dépenses d’aide pour le Pentagone, le Département d’État, l’USAID et d’autres agences. Le câble de Politico établit un calendrier de mars pour le lancement de MEASURE, avec un contrat de trois ans.

Des armes occidentales destinées à l’Ukraine auraient fait surface entre les mains de groupes militants aussi loin que le Sahel africain, comme le président nigérian Muhammadu Buhari a alerté d’autres dirigeants régionaux au début du mois. Le chef d’Interpol, Jurgen Stock, a averti dès juin que les armes envoyées en Ukraine seraient probablement “faire l’objet d’un trafic non seulement vers les pays voisins mais vers d’autres continents.”

Même lorsque des cargaisons d’aide parviennent à l’armée ukrainienne, elles sont souvent utilisées pour attaquer illégalement des civils, en particulier en l’absence de surveillance américaine ou internationale, a déclaré Daniel Kovalik, professeur de droits de l’homme à l’Université de Pittsburgh, au Conseil de sécurité de l’ONU au début du mois. L’envoyé de la Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a averti la semaine dernière les États-Unis et ses alliés qu’il y aurait «des répercussions juridiques concrètes” pour ceux qui ont fourni les armes utilisées par Kiev dans des actes criminels.