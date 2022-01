Les États-Unis ont dit de « cesser d’interférer » dans les JO de Pékin

La Chine met en garde Washington contre le « jeu avec le feu » à propos de Taïwan

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré au secrétaire d’État américain Antony Blinken que Washington devrait cesser d’interférer dans les Jeux olympiques de Pékin.

« La priorité la plus urgente en ce moment est que les États-Unis cessent d’interférer dans les Jeux olympiques d’hiver de Pékin et cessent de jouer avec le feu sur la question de Taiwan », Wang a déclaré lors d’un appel téléphonique avec son homologue américain mardi, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang a également partagé ses réflexions sur les tensions actuelles entre la Russie et l’OTAN concernant l’Ukraine et la sécurité plus large en Europe. « Toutes les parties devraient complètement abandonner la mentalité de la guerre froide et former un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable par la négociation », il a dit.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a publié une brève déclaration, affirmant que Blinken « a souligné les risques économiques et sécuritaires mondiaux posés par une nouvelle agression russe contre l’Ukraine et a indiqué que la désescalade et la diplomatie sont la voie responsable à suivre ». Price n’a pas mentionné les Jeux olympiques d’hiver, dont le coup d’envoi aura lieu à Pékin le 4 février.

Les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux ont refusé d’envoyer des officiels aux jeux, en raison des violations présumées des droits de l’homme par la Chine. Des athlètes de l’Ouest, dont une équipe des États-Unis, participeront aux Jeux olympiques.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a fait valoir que les boycotts diplomatiques étaient « Violer la neutralité politique du sport. » Mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian a remercié le président argentin Alberto Fernandez pour sa décision d’assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Pékin.

L’ambassade des États-Unis à Pékin a demandé au département d’État d’autoriser certains diplomates et leurs familles à quitter le pays en raison des dures mesures anti-Covid mises en place par le gouvernement chinois, selon des sources citées par Reuters cette semaine. Le département d’État a refusé de confirmer l’histoire.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a néanmoins déclaré que la décision de renvoyer le personnel diplomatique et leurs proches serait « déroutant et difficilement justifiable. »

« La Chine est sans aucun doute le pays le plus sûr à l’heure actuelle. Évacuer de l’endroit le plus sûr du monde ne fera qu’exposer le personnel américain à des risques d’infection beaucoup plus grands », Zhao a déclaré aux journalistes mercredi.