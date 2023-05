Les États-Unis ont développé un outil d’IA pour lutter contre la « désinformation russe » – Blinken – RT World News

L’agrégateur de contenu ukrainien est utilisé pour capturer de fausses nouvelles et partager des données à ce sujet avec des partenaires étrangers, a déclaré le secrétaire d’État

Washington a développé un système basé sur l’intelligence artificielle pour détecter et recueillir la désinformation « russe » sur Internet, a déclaré mardi le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors de la cérémonie annuelle de remise des prix Freedom House 2023.

Le Département d’État a créé « un agrégateur de contenu ukrainien en ligne activé par l’IA pour collecter de la désinformation russe vérifiable, puis la partager avec des partenaires du monde entier », a déclaré le haut diplomate américain.

Le gouvernement coopère avec des universitaires pour pouvoir « détecter de manière fiable les faux textes générés par les chatbots russes », il ajouta.

L’année dernière, la société d’analyse des médias sociaux Graphika et l’Observatoire Internet de Stanford ont déclaré que des centaines de comptes diffusant des récits pro-occidentaux au cours des cinq dernières années étaient probablement gérés par l’unité Centcom du Pentagone. En mars, le site d’information The Intercept a fait état de documents contractuels fédéraux, qui suggèrent que le Commandement des opérations spéciales des États-Unis prévoit de mener des campagnes de propagande et de tromperie en ligne en utilisant la technologie deepfake.















Le mois dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé les États-Unis d’avoir « une campagne d’information inédite » contre la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Washington et ses alliés »ont besoin de la guerre à tout prix, et leur méthode préférée pour résoudre leurs propres problèmes est la provocation, la désinformation et les menaces », Zakharova a soutenu.

Parlant de l’intelligence artificielle en général, Blinken a averti que la technologie peut se retourner contre elle et « amplifier la discrimination et permettre les abus. »

« Cela risque également de renforcer les gouvernements autocratiques, notamment en leur permettant d’exploiter encore plus efficacement les médias sociaux pour manipuler leur peuple et semer la division entre et au sein de leurs adversaires », il a dit.

Depuis la sortie du bot d’intelligence artificielle ChatGPT en novembre dernier, le débat sur les dangers posés par l’IA s’est intensifié dans l’industrie et dans les milieux universitaires. Geoffrey Hinton, qui est connu comme l’un des « parrains » de l’IA, a averti la semaine dernière que la technologie pourrait présenter un « plus urgent » menace que le changement climatique.

En mars, plusieurs leaders de l’industrie technologique, dont Elon Musk, ont cosigné une lettre ouverte, appelant à une pause de six mois dans le développement d’une technologie d’IA plus puissante que ChatGPT, et à la nomination d’un régulateur indépendant pour assurer la surveillance sur le terrain.