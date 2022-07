Les États-Unis ont des outils pour gérer BA.5, selon la Maison Blanche

Si les gens suivent Recommandations du CDC pour se masquer dans les endroits à haut et moyen risque, rester à jour sur les vaccinations, demander un traitement antiviral dès qu’ils sont positifs et suivre d’autres mesures de santé publique familières, “nous pouvons surmonter tout ce que Mère Nature nous lance dans le prochain 4, 6 ou 8 semaines à venir, et aussi tout ce que Mère Nature nous réserve cet automne et cet hiver”, a déclaré Jha.

12 juillet 2022 – La sous-variante BA.5 Omicron domine désormais et représente 65% – soit environ les deux tiers – du virus causant le COVID-19 aux États-Unis, ont déclaré mardi des responsables fédéraux. Bien qu’aucune preuve n’indique encore que BA.5 cause une maladie plus grave, le nombre d’hospitalisations a augmenté au cours des derniers mois et le nombre de cas est en augmentation avec cette souche hautement transmissible du virus.

La Maison Blanche a également publié un fiche descriptive décrivant son plan avec plus de détails sur la gestion de BA.5.

Il est temps de booster

Un message majeur du briefing est que pas assez d’Américains âgés ont reçu leur quatrième dose de vaccin COVID-19, également connue sous le nom de deuxième rappel.

“Pour les personnes de 50 ans ou plus, mon message est simple”, a déclaré Jha. « Si vous ne vous êtes pas fait vacciner en 2022… allez-y, faites-en un maintenant. Cela pourrait vous sauver la vie.”

“De nombreux Américains sont sous-vaccinés”, a convenu la directrice du CDC, Rochelle Walensky, MD.

Par exemple, seuls 28% des personnes de 50 ans et plus ont reçu un deuxième rappel jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, et le chiffre est de 34% pour les Américains de 65 ans et plus.

“Il est essentiel que ces Américains reçoivent immédiatement leur deuxième injection de rappel.”

Walensky a également partagé des données d’avril 2022 montrant que les personnes de 50 ans et plus vaccinées avec une série primaire et une dose de rappel ont quatre fois plus de risques de mourir, par rapport aux personnes vaccinées avec une série primaire et deux doses de rappel ou plus.