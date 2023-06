LES ÉTATS-UNIS ont obtenu des débris d’OVNIS « non humains » qu’ils ont gardés secrets pendant des décennies, selon un nouveau lanceur d’alerte du Pentagone profondément impliqué dans l’enquête.

David Charles Grusch – un ancien officier du renseignement avec une autorisation top-secrète – a même déposé une plainte légale contre le département américain de la Défense (DoD) car il alléguait une dissimulation.

3 Le Pentagone enquête sur les observations d’OVNI – mais ont-ils capturé des engins écrasés ? Crédit : AP

Il a déclaré sans équivoque que les États-Unis avaient en leur possession des pièces «d’artisanat» entièrement intactes et «d’origine non humaine».

L’officier vétéran du renseignement, qui a servi en Afghanistan, a affirmé que les États-Unis collectaient et tentaient de désosser ce matériel depuis des « décennies ».

Grusch l’a décrit comme une « course aux armements de 80 ans » – et a ajouté que l’épave d’un OVNI n’a pas seulement été découverte aux États-Unis, mais dans le monde entier.

« Nous ne parlons pas d’origines ou d’identités prosaïques. Le matériel comprend des véhicules intacts et partiellement intacts », a déclaré Grusch Le débriefing.

« L’existence de programmes historiques complexes impliquant la récupération et l’étude coordonnées de matériaux exotiques, remontant au début du XXe siècle, ne devrait plus rester un secret. »

Grusch, 36 ans, travaillait pour la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) et le National Reconnaissance Office (NRO).

Il a été le représentant de la NGA au bureau des OVNIS du Pentagone – et plus tard a été le co-responsable de l’agence pour l’analyse des OVNIS.

Et il a affirmé que les informations qu’il avait soumises dans le cadre de cette enquête avaient été illégalement dissimulées au Congrès américain.

Il a affirmé avoir fait l’objet de « représailles » lorsqu’il a tenté de transmettre ses conclusions, qui ont constitué la base de sa plainte légale contre le DoD.

Grusch était soutenu par d’anciens collègues qui ont décrit sa réputation comme « irréprochable » et d’autres responsables du renseignement qui ont corroboré son affirmation extraordinaire.

Ses déclarations extraordinaires ont également été autorisées à être publiées par le Pentagone dans le cadre de son processus d’examen de la sécurité.

Et il fait ses déclarations après que de nouvelles protections ont été promulguées pour les dénonciateurs d’OVNIS.

Cela survient alors que les ovnis sont devenus un problème majeur de sécurité nationale et un sujet politique brûlant à Washington – même la Nasa a organisé un briefing sur le sujet autrefois marginal la semaine dernière.

Les chefs de la défense ont admis qu’il y a des choses dans le ciel qu’ils ne peuvent pas entièrement expliquer, car d’anciens militaires ont fait part de leurs propres expériences.

Et maintenant, les affirmations de Grusch soulèvent plus de questions sur la transparence réelle des États-Unis et sur ce que sont réellement les objets signalés par les pilotes et les soldats.

Même les présidents américains se sont prononcés sur le sujet – Barack Obama et Bill Clinton semblant reconnaître qu’il y a quelque chose dans le ciel.

3 David Charles Grusch a fait la déclaration étonnante que les États-Unis ont une épave d’OVNI Crédit : LE DEBRIEF

3 Grusch a passé 14 ans comme bureau de renseignement et a servi en Afghanistan Crédit : LE DEBRIEF

Grusch a quitté son poste en avril et espère maintenant parler publiquement et faire campagne pour la transparence sur les ovnis.

Il a passé 14 ans à travailler comme officier du renseignement décoré, était un vétéran de l’US Air Force et a été très apprécié dans les évaluations de performance.

Pendant qu’il était à la NGA, il était un civil GS-15, l’équivalent d’un colonel.

Grusch a affirmé qu’il y avait des équipes secrètes d’OVNIS travaillant avec le gouvernement américain depuis des décennies – souvent dissimulées au sein de plusieurs agences et sans surveillance et engagées dans une guerre froide.

Et il affirme qu’il y a eu des tentatives d’identification des crashs et des atterrissages d’OVNI afin qu’ils puissent « récupérer le matériel pour l’exploitation/l’ingénierie inverse afin d’obtenir des avantages asymétriques pour la défense nationale ».

Grusch a également affirmé que ces efforts pour récupérer du matériel « exotique » sont en cours – avec des objets en possession de programmes noirs hautement secrets.

Le colonel Karl E. Nell, à la retraite, qui travaillait comme agent de liaison de l’armée américaine avec le bureau OVNI du Pentagone, a soutenu Grusch.

« Son affirmation concernant l’existence d’une course aux armements terrestres se produisant sub-rosa au cours des quatre-vingts dernières années axée sur les technologies d’ingénierie inverse d’origine inconnue est fondamentalement correcte, tout comme la réalisation incontestable qu’au moins certaines de ces technologies d’origine inconnue dérivent de non – l’intelligence humaine », a-t-il dit.

Grusch a déposé une plainte non classifiée affirmant que des informations sur les ovnis ont été dissimulées au Congrès par des « éléments » au sein des services de renseignement américains pour « délibérément et intentionnellement » saper le Congrès.

Il a affirmé avoir subi des mois de représailles et de représailles au cours de sa propre enquête.

L’inspecteur général de la communauté du renseignement a jugé sa plainte « crédible et urgente » en juillet 2022.

Un autre officier du renseignement, s’exprimant sous le pseudonyme de son agence Jonathan Grey, a également affirmé que certains ovnis n’avaient pas d’origine humaine.

Gray travaille au National Air and Space Intelligence Center et a également travaillé dans l’analyse des ovnis.

Il a déclaré : « Le phénomène de l’intelligence non humaine est réel. Nous ne sommes pas seuls.

« Les récupérations de ce genre ne se limitent pas aux États-Unis. Il s’agit d’un phénomène mondial, et pourtant une solution mondiale continue de nous échapper.

Gray a ajouté: « La majorité des matériaux exotiques étrangers récupérés ont une explication et une origine terrestres prosaïques – mais pas tous. »

Et il a affirmé que les États-Unis avaient tenté d’utiliser le matériel pour tenter de développer de nouvelles technologies.

« Il n’est plus nécessaire de continuer à nier que ces technologies avancées dérivées de l’intelligence non humaine existent ou de nier que ces technologies ont atterri, se sont écrasées ou sont tombées entre les mains d’êtres humains », a-t-il déclaré.

Christopher Mellon, l’ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, a déclaré: « Un certain nombre de responsables actuels et anciens bien placés m’ont partagé des informations détaillées concernant ce programme présumé, y compris des informations sur l’histoire, les documents directeurs et le lieu où un engin aurait été abandonné et récupéré.

« Cependant, il est délicat de mettre ces informations potentiellement explosives entre de bonnes mains pour validation. »

Lue Elizondo, qui a dirigé l’unité d’enquête sur les OVNIS du Pentagone AATIP jusqu’en 2017, a déclaré : « ‘À Dave, mon ami et ancien collègue, merci pour votre courage et votre honnêteté ».

L’histoire de Grusch a été rapportée pour la première fois par les journalistes Ralph Blumenthal et Leslie Kean.

Ce sont les mêmes journalistes qui ont dévoilé la fameuse histoire « Black Money » pour le New York Times en 2017 qui a révélé l’existence de la sonde secrète américaine sur les OVNIS et la tristement célèbre vidéo « Tic Tac ».

C’est l’histoire qui a révélé les rencontres de la marine américaine avec des objets mystérieux – et a lancé une nouvelle vague de discussions autour des OVNIS à Washington, qui a abouti à la mise en place de la nouvelle sonde OVNI connue sous le nom d’AARO et à une série d’auditions tenues par le Congrès.