Les États-Unis ont dépensé plus de mille milliards de dollars pour lutter contre la drogue

Ce mois de juin marque le 50e anniversaire de la guerre contre la drogue, une campagne en cours qui a largement remodelé la politique, la société et l’économie américaines.

« [The goals of the war on drugs] devaient littéralement éradiquer tous les maux sociaux, économiques et de santé associés aux drogues et à l’abus de drogues », a déclaré Christopher Coyne, professeur d’économie à l’Université George Mason. « Cela ne devient pas beaucoup plus ambitieux que cela.

Depuis 1971, l’Amérique a dépensé plus d’un billion de dollars pour faire appliquer sa politique antidrogue, selon une étude du Université de Pennsylvanie. Pourtant, de nombreux observateurs, tant libéraux que conservateurs, affirment que la guerre contre la drogue n’a pas porté ses fruits.

La campagne, lancée par le président Richard Nixon, a traversé plusieurs administrations et a conduit à la création d’une agence fédérale dédiée, la Drug Enforcement Administration.

Les forces de l’ordre se sont vu conférer un niveau d’autorité sans précédent avec des mesures telles que les peines obligatoires et les mandats d’interdiction de frapper, récemment réévaluées après la mort de Breonna Taylor, qui a été tué par balle par la police lors d’une descente de drogue bâclée.

« La guerre contre la drogue est une politique ratée et les choses qu’ils ont dit arriveraient – les gens arrêteraient de consommer de la drogue, les communautés se remettraient en place, nous serions en sécurité, ils retireraient de la drogue de la rue – ces choses ne se sont pas produites « , a déclaré Kassandra Frederique, directrice exécutive de la Drug Policy Alliance, une organisation nationale à but non lucratif qui œuvre pour mettre fin à la guerre contre la drogue.

Malgré une forte baisse de la consommation de drogues illicites au cours des premières années, la consommation de drogues aux États-Unis augmente à nouveau et plus rapidement que jamais. Selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, le nombre d’usagers de drogues illicites est passé à 13% des Américains de 12 ans ou plus en 2019, atteignant presque son pic d’il y a 40 ans. Si l’objectif de la guerre contre la drogue était de réduire la consommation de drogue et de prévenir les décès liés à la drogue, elle n’a pas beaucoup progressé.

« Nous sommes toujours au milieu de l’épidémie de drogue la plus dévastatrice de l’histoire des États-Unis », selon Vanda Felbab-Brown, chercheur principal au Center for Security, Strategy, and Technology de la Brookings Institution. En 2020, les décès par overdose aux États-Unis ont dépassé 90 000, contre 70 630 en 2019, selon une étude du Commonwealth Fund.

Pourtant, le gouvernement fédéral dépense plus d’argent que jamais pour faire appliquer les politiques sur les drogues. En 1981, le budget fédéral pour la prévention et le contrôle de la toxicomanie a été un peu plus d’un milliard dollars. En 2020, ce nombre était passé à 34,6 milliards de dollars. Après ajustement de l’inflation, CNBC a constaté que cela se traduisait par une augmentation de 1 090 % en seulement 39 ans.

Selon la Maison Blanche, le budget national du contrôle des drogues devrait atteindre un niveau historique de 41 milliards de dollars d’ici 2022. Les plus fortes augmentations de financement sont demandées pour soutenir le traitement de la toxicomanie et la prévention de la toxicomanie.

« Dans le schéma global des dépenses du gouvernement américain, ce n’est pas un montant énorme », a déclaré Coyne. « Le plus gros problème est qu’il y a un fardeau d’un point de vue économique, car lorsque vous faites quelque chose d’illégal, cela a une série de conséquences qui affectent tous les domaines de la vie. »

Prenons l’exemple de l’incarcération de masse. L’incarcération de masse laisse un lourd fardeau sur les budgets du gouvernement fédéral et des États. La Prison Policy Initiative, un groupe de réflexion et un groupe de défense de la justice pénale, a découvert qu’une personne actuellement incarcérée sur cinq aux États-Unis est enfermée pour une infraction liée à la drogue. La même recherche estime qu’il en coûte en moyenne environ 37 500 $ par année loger un détenu dans des établissements correctionnels fédéraux et que l’incarcération de masse coûte aux États-Unis au moins 182 milliards de dollars chaque année.

« Les États ont trouvé leurs budgets extrêmement limités en devant investir des fonds dans des établissements correctionnels qui sont devenus d’énormes complexes », a expliqué Felbab-Brown. « L’une des manières malheureuses dont les États ont géré le problème a été de privatiser la correction, quelque chose qui est une caractéristique spécifique aux États-Unis. Cela a été une politique très problématique et lourde, en partie motivée par la tendance à arrêter les délinquants toxicomanes non violents. »

Il existe également une énorme disparité raciale qui accompagne les incarcérations liées à la drogue. Selon la Drug Policy Alliance, près de 80% des personnes incarcérées dans les prisons fédérales et presque 60% des personnes incarcérées dans les prisons d’État pour délits liés à la drogue sont noires ou latino-américaines. En 2019, bien qu’ayant composé à peine 13,4% de la population américaine, le FBI a rapporté que plus d’un quart des arrestations liées à la drogue concernaient des adultes noirs américains.

Nkechi Taifa, stratège, défenseur et universitaire de la réforme du système judiciaire, et fondateur et PDG du groupe Taifa, a qualifié la guerre contre la drogue de « nouveau Jim Crow ». « Cela cible et affecte de manière disproportionnée les personnes de couleur », a-t-elle expliqué.

Pendant ce temps, l’attitude de l’Amérique envers les drogues change. Ce printemps, New York est devenu le 15e État, avec le District de Columbia, à légaliser la marijuana à des fins récréatives. L’Oregon, en février, est devenu le premier État à dépénaliser la possession de petites quantités de drogue.

Même de nombreux conservateurs réévaluent leur soutien à la guerre contre la drogue. « Ce que nous devons surmonter, c’est que la dépendance est une maladie et qu’aucune vie n’est jetable », a fait remarquer Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et ancien président de la Commission sur l’abus des opioïdes et des drogues, lors d’une réunion publique dans le New Hampshire en novembre 2015. « Cela peut arriver à n’importe qui et nous devons donc commencer à traiter les gens dans ce pays, pas les emprisonner. »

D’autres, comme Paul Larkin, chercheur principal en droit à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion politique conservateur, restent plus prudents lorsqu’il s’agit de modifier notre politique en matière de drogue. « Tout comme nous n’abandonnons pas nos efforts pour prévenir les crimes violents parce que des meurtres, des viols et des vols sont toujours commis, nous ne devons pas abandonner nos efforts pour protéger nos voisins et leurs enfants des dommages causés par la consommation de drogues illicites », a-t-il commenté. « Nous devons poursuivre notre objectif avec tous les outils dont nous disposons, tels que l’éducation, l’interdiction, l’application de la loi et le traitement. »

Alors que les États-Unis pourraient être sur la bonne voie pour inverser certains des impacts les plus durs de la guerre contre la drogue, la bataille des États-Unis contre les substances illicites est susceptible de rester.

« Je vois plus de la même chose », a déclaré Coyne. « Je ne pense pas que la guerre contre la drogue va n’importe où de sitôt en tant que programme politique et en tant que sujet de discussion politique. »