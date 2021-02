Les États-Unis ont dépassé le demi-million de décès liés à Covid-19

Le Dr Christine Choi, résidente du Harbor-UCLA Medical Center, l’un des quatre hôpitaux publics du comté de Los Angeles, s’occupe des patients de Covid-19 dans une zone d’isolement spécialement construite. | Al Seib / Los Angeles Times / Getty Images

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que la perte massive de vies humaines était «presque incroyable».

Lundi, un peu plus d’un an après le premier décès connu de Covid-19 aux États-Unis, les États-Unis ont dépassé les 500000 décès confirmés dus au coronavirus.

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré dimanche que le nombre de morts était «presque incroyable».

« Mais c’est vrai », a déclaré Fauci à Chuck Todd sur NBC Rencontrer la presse Dimanche. «C’est une pandémie dévastatrice. Et c’est historique. Les gens en parleront dans des décennies, des décennies et des décennies. »

Première page du New York Times: chaque point représente un décès dû au COVID-19 aux États-Unis. pic.twitter.com/cmay3bFokb – philip lewis (@Phil_Lewis_) 21 février 2021

Le sombre jalon, probablement un sous-dénombrement), survient après un hiver sombre. Pendant une grande partie du mois de janvier, les États-Unis ont signalé plus de 3 000 décès de Covid-19 chaque jour. Le nombre global de cas a également explosé: depuis Debut Décembre, 14 millions de personnes supplémentaires ont été testées positives pour le virus, doubler le nombre total de cas aux États-Unis.

Samedi, les États-Unis signalaient toujours une moyenne mobile sur sept jours de plus de 1900 décès par jour, bien que les cas aient fortement chuté aux niveaux observés pour la dernière fois en Octobre 2020.

Le nombre de cas de COVID-19 d’aujourd’hui est le plus bas un samedi depuis le 17 octobre. pic.twitter.com/snooZIAUlk – Le projet de suivi COVID (@ COVID19Tracking) 21 février 2021

Plus que dans tout autre pays, le virus a pu devenir incontrôlable aux États-Unis. Selon le tableau de bord Johns Hopkins Covid-19, les États-Unis comptent presque deux fois plus de décès liés au Covid-19 que le Brésil, qui est le deuxième en termes de décès, et plus de 17 millions de cas confirmés de plus que l’Inde, qui est deuxième en nombre de cas. Sur plus de 2,46 millions de décès dus à Covid-19 dans le monde, les États-Unis en ont enregistré un peu plus d’un cinquième.

À la fin du mois de mars de l’année dernière, Fauci et le Dr Deborah Birx, ancienne coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, ont prédit que 240 000 décès seraient dans le haut de gamme du nombre possible de morts aux États-Unis; le pays a atteint ce cap à la mi-novembre, selon Ryan Struyk de CNN, et le nombre de morts a plus que doublé depuis lors.

Comme l’a souligné dimanche le New York Times, un demi-million de morts aux États-Unis dépasse également le bilan américain «sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam combinés».

Il y a des raisons d’espérer alors que les États-Unis accélèrent le rythme des vaccinations

À l’approche du mois de mars, cependant, une campagne de vaccination accélérée et une baisse des cas offrent l’espoir que les choses pourraient s’améliorer bientôt – et peut-être même revenir à quelque chose qui ressemble à la normale d’ici l’été.

Actuellement, selon CNN, les États-Unis administrent environ 1,5 million de doses de vaccin par jour, mais les responsables de la santé publique estiment que ce nombre pourrait bientôt augmenter. Dimanche, Fauci a déclaré à Dana Bash de CNN que «bien sûr, vous aimeriez voir» plus de 2 millions de doses par jour être administrées d’ici la fin avril.

La disponibilité des vaccins devrait également commencer à s’ouvrir à la fin du printemps ou en été, a déclaré Fauci plus tôt cette semaine, et d’ici juillet, le pays « aurait probablement les 600 millions de doses que nous avons contractées pour vacciner 300 millions de personnes. »

Dimanche, selon un tracker des Centers for Disease Control and Prevention, les États-Unis avaient administré plus de 63 millions de doses de vaccin. Parce que les deux vaccins autorisés par la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence jusqu’à présent nécessitent deux injections pour être pleinement efficaces, ce n’est pas le même que le nombre de personnes réellement vaccinées. Mais 17 millions de personnes ont encore reçu les deux doses du vaccin, et beaucoup d’autres ont reçu leur premier de deux vaccins.

La recherche suggère que même une seule dose du vaccin Pfizer / BioNTech, qui a été le premier vaccin candidat à être approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, peut fournir une «immunité robuste» contre les cas symptomatiques de la maladie. En outre, les données de Pfizer rapportées pour la première fois dimanche indiquent que le vaccin est efficace à près de 90% pour prévenir la transmission du virus en dehors d’un cadre clinique, une découverte encourageante pour la capacité des vaccins à maintenir les niveaux d’infection à un bas niveau.

Les données sur la transmission de virus – qui proviennent d’une étude israélienne – n’ont pas encore été examinées par des pairs, mais c’est toujours un signe précoce prometteur. Selon Bloomberg, Pfizer et BioNTech «travaillent sur une analyse du monde réel des données d’Israël, qui seront partagées dès qu’elles seront terminées».

À mesure que les vaccinations se multiplient, le nombre de cas aux États-Unis diminue également de façon spectaculaire. Comme le souligne James Hamblin de l’Atlantique, cela pourrait être de bon augure pour l’été.

Si les taux de vaccination continuent d’augmenter et que le nombre de cas continue de baisser, «cela signifierait que de nombreux aspects de la vie pré-pandémique reviendront avant même que l’été ne soit arrivé», a écrit Hamblin vendredi. «Étant donné que les nombres de cas guident les politiques locales, une grande partie du pays pourrait bientôt avoir des raisons de lever la plupart, voire la plupart, des restrictions en matière de distanciation, de rassemblement et de masquage. Les normes prépandémiques pourraient revenir aux écoles, aux églises et aux restaurants. Les événements sportifs, théâtraux et culturels pourraient reprendre. Les gens pouvaient voyager et danser à l’intérieur et étreindre leurs grands-parents, les leurs ou ceux des autres. »

Pourtant, les hauts responsables de la santé publique prêchent la prudence alors que les choses commencent à s’améliorer aux États-Unis, d’autant plus que les variantes de Covid-19 continuent de se répandre dans le pays.

Dimanche dernier, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a averti qu’une variante de coronavirus plus infectieuse – et peut-être plus mortelle – vue pour la première fois au Royaume-Uni pourrait devenir «la souche dominante d’ici la fin du mois de mars».

« Aujourd’hui plus que jamais, avec la propagation continue de variantes qui risquent de menacer les progrès que nous faisons, nous devons nous réengager à faire notre part pour nous protéger les uns les autres », a déclaré Walensky lors d’une conférence de presse vendredi. «Portez un masque bien ajusté, éloignez-vous de la société, évitez les voyages et les foules, adoptez une bonne hygiène des mains et faites-vous vacciner lorsque le vaccin est à votre disposition.»

Et le port d’un masque sera probablement encore nécessaire pendant un certain temps. Fauci a dit CNN dimanche que les Américains devront peut-être encore porter des masques en 2022, et noté sur Fox News dimanche qu’il faudra attendre l’année prochaine pour que les enfants, en particulier les jeunes enfants, soient vaccinés.