Les États-Unis ont demandé aux espions britanniques d’arrêter la publication des fuites de Snowden – médias – News 24

La National Security Agency (NSA) américaine a fait pression sur son homologue britannique, le GCHQ, pour empêcher le Guardian de publier les révélations d’Edward Snowden sur ses programmes de surveillance de masse en 2013, selon un livre en avant-première dans le journal britannique.

Un responsable de la NSA a appelé le chef du quartier général des communications du gouvernement (GCHQ), Sir Iain Lobban, aux premières heures du 6 juin 2013, selon le livre. Selon son auteur, le journaliste d’investigation Richard Kerbaj, Lobban a été invité à intervenir et à empêcher The Guardian de publier l’histoire de Snowden – qui a révélé l’existence d’un programme d’espionnage illégal de la NSA sur le public américain.

Lobban, cependant, aurait estimé que “la proposition d’exhorter un journal à piquer l’article pour le bien de la NSA semblait aller trop loin”, et que c’était “ni le but de son agence ni le sien de s’occuper des relations publiques de la NSA.”















Plus tard dans la journée, le Washington Post et The Guardian ont publié leurs premiers articles basés sur les documents classifiés divulgués par Snowden. Les premiers articles détaillaient l’utilisation par la NSA d’une ordonnance judiciaire top secrète pour collecter les relevés téléphoniques de millions de clients de Verizon, et des articles ultérieurs ont révélé que l’agence avait collecté des données par des “portes dérobées” dans des entreprises américaines telles que Google et Facebook, et que il a recueilli des appels téléphoniques et des courriels de citoyens d’Allemagne, du Brésil et de dizaines de pays d’Amérique latine, d’Europe et du Moyen-Orient.

Les documents de Snowden ont également révélé que le président de l’époque, Barack Obama, avait ordonné des cyberattaques contre des cibles étrangères et que son administration avait mis sur écoute les bureaux des ambassades et des gouvernements étrangers, parmi d’innombrables autres méfaits.

Alors que le GCHQ a initialement adopté une approche non interventionniste, le Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, a averti The Guardian en octobre qu’il utiliserait des mécanismes juridiques “ou d’autres mesures plus sévères” pour l’empêcher de publier d’autres fuites de Snowden. Cet avertissement est intervenu après qu’une multitude d’histoires ont accusé le GCHQ de se livrer aux mêmes pratiques généralisées de collecte de données et ont révélé que l’agence britannique avait travaillé avec la NSA pour espionner les citoyens et les gouvernements étrangers, y compris ceux de leurs alliés.

Le département américain de la justice a dévoilé les accusations d’espionnage contre Snowden le 21 juin, après quoi le département d’État américain a révoqué son passeport. Deux jours plus tard, il est arrivé à Moscou où il s’est vu offrir l’asile un mois plus tard. Snowden a obtenu la résidence permanente en Russie en 2020.