Washington a demandé que les mercenaires américains capturés soient traités comme des combattants, selon le député FM

Les États-Unis ont demandé la reconnaissance par la Russie des combattants américains capturés pendant le conflit en Ukraine en tant que combattants, a déclaré vendredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

“Il y avait un certain signal du côté américain, principalement axé sur le fait que ces individus devraient être considérés comme des combattants selon la définition de la convention de Genève et devraient être soumis aux protections pertinentes”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le député FM a toutefois ajouté que le sujet des mercenaires américains n’avait pas été explicitement discuté entre la Russie et les États-Unis.

Selon Ryabkov, la présence de mercenaires étrangers et leurs actions “du côté des Forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes” est aujourd’hui l’un des « moments les plus graves et les plus problématiques » des relations de la Russie avec les États-Unis et les autres pays occidentaux.

Il a dit que les actions des mercenaires étrangers capturés font l’objet d’une enquête pour déterminer les circonstances de “leur apparition dans la zone de combat et le rôle qu’ils y ont joué.”















“Nous avons averti à plusieurs reprises les citoyens des pays hostiles à la Russie de s’abstenir de plans aventureux pour ‘faire leurs preuves’ sur le champ de bataille en Ukraine”, a-t-il ajouté. Ryabkov a souligné. “Mais ceux qui ne tiennent pas compte de ces avertissements récoltent les fruits de leur propre misanthropie et de leur refus d’accepter la réalité de la situation qui s’est déroulée dans la région.”

Mardi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé que quelque 170 mercenaires étrangers avaient été tués en Ukraine « au cours des 10 derniers jours » et que 99 avaient “a refusé de participer aux combats et a quitté le territoire de l’Ukraine.”

Pendant ce temps, deux combattants américains – Alexander John-Robert Drueke et Andy Tai Ngoc Huynh – attendent actuellement leur procès dans la République populaire de Donetsk, où trois combattants étrangers du Royaume-Uni et du Maroc ont été condamnés à mort le mois dernier pour leur “Activités illégales.” Les condamnations à mort, cependant, n’ont pas encore été exécutées car les trois étrangers ont fait appel du verdict du tribunal de Donetsk.