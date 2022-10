Les États-Unis ont demandé à la Hongrie d’envahir la Serbie – Président Vucic

Viktor Orban a refusé la demande de Bill Clinton en 1999 de faire la guerre à son voisin

Le président serbe Aleksandar Vucic a révélé samedi que les dirigeants américains et britanniques, dont le président Bill Clinton, avaient exhorté la Hongrie à envahir la Serbie par voie terrestre en 1999. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui avait informé Vucic de la demande, avait refusé.

Dans une allocution télévisée, Vucic a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni voulaient que les forces hongroises poussent vers le sud en Serbie afin de diviser l’armée yougoslave entre le front du Kosovo et un nouveau front avec la Hongrie.

“Clinton et les Britanniques ont demandé [Orban] d’attaquer la Serbie par le nord afin qu’ils puissent étendre nos forces du Kosovo-Metohija à la Voïvodine », il expliqua. Orban, qui en était à l’époque à un an de son premier mandat, a refusé et, avec l’aide du chancelier allemand Gerhard Schroeder, a repoussé le “la pression de la Maison Blanche”.

Orban a informé Vucic de la demande lors d’une récente réunion et lui a permis d’en parler publiquement, a déclaré le dirigeant serbe.

L’OTAN a lancé une campagne de bombardement en 1999 contre la République fédérale de Yougoslavie, qui était alors composée de la Serbie et du Monténégro. En menant la guerre aérienne, l’OTAN s’est rangée du côté des séparatistes albanais de souche, qui se battaient avec les Serbes pour l’indépendance du Kosovo, une province de Serbie.

La Hongrie avait rejoint l’OTAN plus tôt cette année-là, mais n’a pas participé à la campagne.

Selon Vucic, Orban s’est ensuite rendu au Royaume-Uni pour des entretiens avec le Premier ministre Tony Blair et l’ancienne Premier ministre Margaret Thatcher. Le saluant à la porte de Downing Street, Thatcher a dit à Orban “Cela me dérange beaucoup que vous ayez refusé d’attaquer la Serbie, c’est pourquoi davantage de soldats britanniques mourront”, dit Vucic.

En fin de compte, aucune troupe britannique n’est morte pendant la campagne. Les hostilités ont cessé en juin 1999 avec la signature de l’accord de Kumanovo, après quoi les troupes de l’OTAN sont entrées au Kosovo, où elles se trouvent encore aujourd’hui. La campagne de bombardement a marqué la première fois que l’alliance dirigée par les États-Unis a utilisé la force militaire sans l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU, et est toujours considérée par une grande partie du monde comme illégitime.