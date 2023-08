Les États-Unis ont de très grandes gueules en Coupe du monde féminine, selon Dutch

L’attaquante néerlandaise Lineth Beerensteyn a fait jeudi des commentaires intéressants concernant l’équipe nationale féminine des États-Unis. S’exprimant lors d’une conférence de presse avant un match contre l’Espagne, Beerensteyn a affirmé que les joueurs de l’USWNT parlaient trop. Les Américaines ont été éliminées de la Coupe du monde féminine 2023 contre la Suède en huitièmes de finale. C’était la pire performance du tournoi dans l’histoire de l’équipe.

« Le premier moment où j’ai entendu qu’ils étaient sortis, je me suis dit ‘oui’, car depuis le début de ce tournoi, ils ont déjà une très grande gueule », a déclaré Beerensteyn lors de la conférence de presse. « Ils parlaient déjà de la finale et tout ça. »

« Vous devez d’abord le montrer sur le terrain avant de parler. Et je ne suis pas impoli de cette façon. J’ai encore beaucoup de respect pour eux. Mais maintenant, ils sont hors du tournoi. Pour moi, c’est un soulagement et pour eux, c’est une chose qu’ils doivent emporter avec eux à l’avenir. Ne commencez pas à parler de quelque chose qui est loin et j’espère qu’ils en tireront des leçons.

Les Pays-Bas et l’USWNT se sont affrontés ces dernières années, notamment en Coupe du monde

Les deux parties ont une histoire un peu controversée ces dernières années. L’USWNT a précédemment éliminé les Néerlandaises en demi-finale lors de la Coupe du monde féminine 2019 et a ensuite remporté le trophée. Ensuite, les équipes se sont affrontées dans un intense concours du groupe E de la compétition en cours.

Après un échange houleux entre Danielle van de Donk et Lindsey Horan, la capitaine américaine a marqué un but égalisateur pour égaliser le score. Les Pays-Bas, cependant, ont dominé l’USWNT dans leur groupe de la Coupe du monde pour avoir un adversaire à élimination directe plus favorable.

Les Néerlandais prêts à affronter la redoutable Espagne

Les commentaires de Beerensteyn interviennent alors que les Pays-Bas affronteront l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Les deux équipes féminines classées parmi les 10 premières joueront en Nouvelle-Zélande jeudi à 21 h HE. Le match sera disponible ici aux États-Unis sur FOX, ainsi que Peacock Premium et Telemundo/Universo en espagnol.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive