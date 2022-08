Les États-Unis ont de “sérieux problèmes” avec la marque de la Russie comme sponsor du terrorisme – Politico

Le département d’État craint que cela ne fasse dérailler l’accord sur les céréales ukrainiennes et n’affecte les relations économiques restantes avec Moscou, selon des sources

Le Département d’État américain a discrètement approché les bureaux du Congrès, avertissant que la désignation de la Russie comme État parrain du terrorisme pourrait contrecarrer l’accord céréalier ukrainien et avoir un impact sur les liens économiques restants de Washington avec Moscou, a rapporté Politico jeudi.

“Plusieurs personnes familières avec les conversations” a déclaré au média américain que des responsables du département d’État avaient agi dans les coulisses ces derniers jours, disant aux législateurs qu’il y avait “de sérieux problèmes avec la législation.”

Les sources affirment que l’on craint qu’une telle décision ne fasse dérailler l’accord d’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire, qui avait été conclu entre Moscou et Kiev avec la médiation turque et onusienne en juillet.

Le département d’État a exprimé sa conviction qu’il n’y avait aucune garantie que la Russie respecterait ses engagements si elle était ciblée si directement par les États-Unis, ont-ils souligné.

L’étiquette d’État parrain du terrorisme interdirait aux citoyens américains de faire des affaires avec la Russie. Cela pourrait toucher certains domaines clés de coopération entre Washington et Moscou qui n’étaient pas encore tombés sous sanctions, comme ceux dans le domaine des matières nucléaires, ont ajouté les sources.

Les législateurs américains, dirigés par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, ont fait pression pour que la Russie soit placée sur la même liste que la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie et Cuba en guise de punition supplémentaire pour l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

En juillet, le Sénat a voté à l’unanimité une résolution non contraignante exhortant le secrétaire d’État Anthony Blinken à qualifier la Russie d’État parrain du terrorisme. Pelosi aurait également averti Blinken que s’il refusait de le faire, le Congrès pourrait adopter la législation et coller l’étiquette sur Moscou elle-même.

Publiquement, le Département d’État a déclaré qu’il envisageait cette option et que les sanctions radicales déjà imposées à la Russie étaient presque équivalentes aux restrictions associées à la désignation du parrain du terrorisme.

La Russie a déclaré la semaine dernière que si l’image de marque allait de l’avant, ce serait “un point de non-retour” dans les relations entre les deux pays.

Moscou pourrait rétrograder voire rompre ses relations avec Washington, et les dirigeants américains en ont été avertis, a souligné le chef du département nord-américain du ministère russe des Affaires étrangères, Aleksandr Darichev.