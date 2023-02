Les États-Unis ont créé 517 000 emplois le mois dernier, poussant le taux de chômage au plus bas depuis 1969

L’économie américaine a créé plus d’un demi-million d’emplois en janvier, un nombre étonnant qui a fait chuter le taux de chômage à son plus bas niveau en un demi-siècle.

Le Bureau of Labor Statistics a déclaré vendredi que les gains d’emplois étaient généralisés, les loisirs et l’hôtellerie, les services professionnels et commerciaux, les soins de santé, la vente au détail, la construction et le gouvernement ajoutant tous des travailleurs. Le secteur du pétrole et du gaz, les technologies de l’information et les services financiers sont tous restés fondamentalement stables, mais aucun secteur n’a perdu d’emplois.

Le gain d’emplois était plus du double des 197 000 que les économistes attendaient. Cela a également suffi à faire baisser le taux de chômage à 3,4 %. C’est le niveau le plus bas jamais enregistré depuis 1969.

Les chiffres de janvier sont encore meilleurs que le rythme effréné observé en 2022, où l’économie américaine a créé en moyenne 375 000 nouveaux emplois chaque mois.

Le total de janvier signifie qu’il n’y a plus que 5,6 millions de personnes en Amérique qui sont officiellement au chômage, ce qui signifie qu’elles sont en âge de travailler, cherchent un emploi mais ne peuvent pas en obtenir un.

Les craintes d’inflation demeurent

Le salaire horaire moyen a augmenté de 10 cents au cours du mois pour atteindre 33,03 $. C’est une augmentation de 4,4 pour cent en un an, mais encore bien en deçà du rythme de l’inflation.

L’essor du marché du travail est une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais paradoxalement, il suggère que l’inflation devrait rester élevée. La banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a relevé les taux d’intérêt de manière agressive ces derniers mois pour tenter de maîtriser l’inflation, mais jusqu’à présent, tout ce qu’elle a réussi à faire est de ramener le taux annuel de 8% à 6%.

Le nombre élevé d’emplois suggère que la Fed pensera qu’elle doit faire encore plus. Avant la publication des chiffres, les investisseurs en instruments financiers connus sous le nom de swaps pensaient qu’il y avait environ 80% de chances que la Fed relève à nouveau son taux lors de sa prochaine réunion.

Après la publication des données, ces cotes ont grimpé à plus de 90 %.

L’économiste Royce Mendes de Desjardins a déclaré que les chiffres suggèrent que janvier a été “un mois absolument monstre pour l’embauche”.

“Nous sommes plus confiants dans notre appel que la Fed continuera d’augmenter les taux lors de ses deux prochaines réunions”, a-t-il déclaré.

L’économiste de la Banque de Montréal, Sal Guatieri, a déclaré que les chiffres l’avaient laissé “sans voix”.

“Il est difficile de comprendre ce qui se passe étant donné que les entreprises anticipent au moins un léger ralentissement”, a-t-il déclaré. “Ne pas licencier des travailleurs en raison de pénuries est une chose, mais augmenter votre personnel en est une autre.”

Il pense que les données de février pourraient cependant montrer le début d’un ralentissement, car les décomptes des archives publiques indiquent que les entreprises américaines ont annoncé plus de 100 000 licenciements au cours du mois.

“Néanmoins, le rapport d’aujourd’hui soulève de sérieux doutes quant à savoir si l’économie glisse dans la récession”, a-t-il déclaré.