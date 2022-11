Les États-Unis ont créé 261 000 emplois en forte progression

La croissance de l’emploi en octobre a été généralisée, les entreprises de l’ensemble de l’économie embauchant à un rythme rapide. Le secteur des soins de santé a ajouté 53 000 travailleurs. Même le secteur manufacturier, qui se prépare à un ralentissement, a ajouté 32 000 emplois, bien que d’autres indicateurs suggèrent que le taux pourrait ne pas se poursuivre plus longtemps, car les dépenses de consommation continuent de se détourner des biens et un dollar fort rend les exportations américaines plus chères pour les acheteurs d’autres pays. des pays.

D’autres signes récents montrent que le marché du travail reste plus tendu que ne le souhaiteraient les décideurs. Les offres d’emploi, après avoir chuté de manière significative en août, ont de nouveau augmenté en septembre pour atteindre 10,7 millions. Cette augmentation signifiait qu’il y avait environ 1,9 offres d’emploi pour chaque chômeur. Le nombre de personnes qui ont quitté leur emploi – généralement, signe que les travailleurs sont convaincus qu’ils en trouveront de meilleurs – est tombé à 4,1 millions mais est resté élevé. Les licenciements sont restés faibles.

Pour de nombreuses entreprises, une pénurie incessante de demandeurs d’emploi a rendu l’embauche incroyablement difficile.

Alex Anderman, vice-président des opérations chez FOMO Eats, qui possède six restaurants fast-casual à San Francisco et Las Vegas, a déclaré que trouver des travailleurs avait été si difficile qu’il a commencé à entrer dans les restaurants concurrents l’année dernière et à offrir aux travailleurs une augmentation de salaire. venez travailler pour lui.

Un an plus tard, il le fait toujours.

“Le pouvoir est toujours du côté des employés”, a déclaré M. Anderman, qui a ajouté qu’il avait augmenté à la fois les salaires et les prix. Il manque encore tellement de personnel que lorsque les employés sont malades, ses managers ferment les magasins plus tôt ou font appel à des travailleurs temporaires pour les remplacer. Ces travailleurs, a-t-il dit, reçoivent des salaires beaucoup plus élevés.

Pour faire face, son entreprise s’est tournée vers l’automatisation, en investissant dans des équipements qui cuisent des hamburgers avec un minimum de surveillance humaine. “Il le cuit parfaitement à chaque fois, et il se montre efficace”, a-t-il déclaré. “Si les gens ne veulent pas de ces emplois, ce qui semble être le cas, alors demander à un robot de le faire est magnifique.”

Bien sûr, les signes de ralentissement ne manquent pas, en particulier dans les secteurs les plus sensibles à la hausse des taux d’intérêt. La construction, qui s’est essoufflée face à la montée en flèche des taux hypothécaires, n’a créé qu’environ 1 000 emplois en octobre.