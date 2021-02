Les États-Unis ont ciblé les milices soutenues par l’Iran avec sept bombes de 500 livres

Le New York Times

Avec des grèves en Syrie, Biden affronte le réseau militant iranien

BEYROUTH – Depuis que le président Joe Biden est entré à la Maison Blanche, des militants soutenus par l’Iran à travers le Moyen-Orient ont frappé un aéroport d’Arabie saoudite avec un drone qui explose et sont accusés d’avoir assassiné un critique au Liban et d’avoir ciblé le personnel militaire américain dans un aéroport de nord de l’Irak, tuant un entrepreneur philippin et en blessant six autres. Jeudi, le monde a eu son premier aperçu de la façon dont Biden est susceptible d’aborder l’un des plus grands problèmes de sécurité des partenaires américains dans la région: le réseau de milices soutenues par l’Iran et déterminées à subvertir les intérêts des États-Unis et de ses alliés. Des responsables américains ont déclaré que des frappes aériennes de nuit ordonnées par Biden ont frappé jeudi un ensemble de bâtiments du côté syrien d’un poste frontière avec l’Irak et ont visé des membres de la milice soutenue par l’Iran Kataib Hezbollah et un groupe affilié. Un responsable du Kataib Hezbollah a déclaré que l'un des combattants de son groupe avait été tué dans les frappes aériennes. Mais la télévision d'État iranienne et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un observatoire des conflits basé en Grande-Bretagne, ont rapporté que 17 combattants avaient été tués dans les frappes aériennes, qui ont eu lieu près d'Abou Kamal, en Syrie, juste de l'autre côté de la frontière avec l'Irak. Bien que le nombre exact de morts ne soit pas clair, Biden semble avoir calibré les frappes, espérant qu’elles causeraient suffisamment de dégâts pour montrer que les États-Unis n’autoriseraient pas de telles attaques à la roquette sur l’aéroport d’Irbil dans le nord de l’Irak le 15 février, mais ce n’est pas le cas. autant que de risquer de déclencher une conflagration plus large. «Il met en quelque sorte sa première ligne rouge», a déclaré Maha Yahya, directeur du Carnegie Middle East Center à Beyrouth. Elle a déclaré que les frappes avaient signalé à l’Iran que son empressement à revenir à un accord nucléaire ne conduirait pas Biden à ignorer d’autres activités régionales de l’Iran et de ses alliés, et en particulier les attaques contre les troupes américaines. « Cela envoie un message: l’essentiel est que nous ne tolérerons pas cela et nous utiliserons la force militaire lorsque nous sentirons que vous avez franchi la ligne », a déclaré Yahya. Des miliciens ont fui six des sept bâtiments touchés lors des frappes après avoir repéré ce qu’ils croyaient être un avion de surveillance américain, selon la chaîne d’information Sabareen sur Telegram, utilisée par des groupes soutenus par l’Iran. En signe de tensions accrues entre le gouvernement irakien et les groupes soutenus par l’Iran qui font également partie des forces de sécurité irakiennes, Sabareen a déclaré que les frappes américaines avaient été aidées par un responsable des renseignements irakiens se faisant passer pour un berger. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision locale jeudi, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a déclaré que ceux qui se qualifiaient de «résistance» et lancaient des attaques à la roquette en Irak n’étaient que des terroristes. Sabareen a qualifié les commentaires de Hussein de «feu vert à la communauté internationale pour cibler et éliminer la résistance sous prétexte de terrorisme». «Nous considérons ces attaques comme des attaques contre le gouvernement irakien», a déclaré Hussein dans une récente interview au New York Times, faisant référence aux attaques contre l’ambassade américaine et d’autres cibles américaines. Hussein est l’un des nombreux responsables irakiens qui se sont rendus en Iran ces derniers mois pour essayer de le persuader d’user de son influence pour maîtriser les forces de la milice. «Moi-même et d’autres sont allés à Téhéran et avons eu une discussion franche et ouverte avec les Iraniens», a-t-il déclaré. «Pendant un certain temps, il a stoppé ces attaques.» «À la fin, le champ du conflit est en Irak», a déclaré Hussein. De hauts responsables irakiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à une politique plus nuancée de l’administration Biden envers l’Irak. Hussein a déclaré que Bagdad ne s’attendait pas à ce que l’administration fasse de l’Irak une priorité de la politique étrangère, mais a déclaré que les relations seraient facilitées par la longue expérience de Biden et des principaux responsables de l’administration avec les politiciens irakiens et irakiens. Kataib Hezbollah dit qu’il maintient une présence au passage de la frontière pour empêcher l’infiltration des combattants de l’État islamique en Irak. Le gouvernement irakien a eu du mal à maîtriser les milices soutenues par l’Iran qui ont gagné en influence depuis leur mobilisation pour combattre l’État islamique lors de la prise de contrôle de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014. Le groupe a perdu son dernier morceau de territoire il y a deux ans, et de nombreux groupes paramilitaires soutenus par l’Iran ont été intégrés dans les forces de sécurité officielles irakiennes. L’Irak a averti que le conflit entre les États-Unis et l’Iran qui se déroule sur son sol menace de déstabiliser le pays. Les attaques contre les intérêts américains en Irak par des milices présumées soutenues par l’Iran se sont intensifiées après que les États-Unis ont tué un général iranien, Qassem Soleimani, et un haut responsable de la sécurité irakienne, Abu Mahdi al-Muhandis, lors d’une frappe de drone à Bagdad en 2020. L’année dernière, l’Irak est devenu un terrain de jeu et un champ de bataille pour ce type d’activité induite par l’escalade américano-iranienne », a déclaré Renad Mansour, directeur de l’Initiative pour l’Irak à Chatham House, un groupe politique basé à Londres. «Ces groupes ont commencé à surgir après le meurtre.» «Il y a un message clair de tous: que venger les morts n’est pas fini», a-t-il dit. «Pour eux, le temps n’est pas un problème.» Mansour, qui suit les groupes armés en Irak, a déclaré que les nouveaux groupes semblaient être composés de combattants armés d’armes liées aux plus grands paramilitaires liés à l’Iran. Certains des groupes paramilitaires soutenus par l’Iran font partie des effectifs du gouvernement irakien en tant que membres des forces de sécurité irakiennes, mais ne sont que nominalement sous le contrôle du gouvernement. Les attaques tit-for-tat surviennent alors que l’administration Biden commence la tâche ardue d’essayer de restaurer l’accord nucléaire avec l’Iran dont le président Donald Trump a retiré les États-Unis en 2018. Derrière la question des paramètres d’un nouvel accord se cache la question question des activités déstabilisatrices de l’Iran à travers le Moyen-Orient, qui préoccupent particulièrement les alliés américains comme Israël et l’Arabie saoudite. L’Iran a passé des décennies à construire un réseau de partenariats avec des milices de toute la région, ce qui lui a permis de projeter son pouvoir bien en dehors de sa zone d’influence. Ces groupes comprennent le groupe palestinien Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, un certain nombre de groupes en Irak et les rebelles houthis au Yémen. Tous ces groupes ont reçu au moins un financement, un soutien et des armes de l’Iran au fil des ans, et tous partagent son idéologie de «résistance», ou la lutte contre Israël et les intérêts américains dans la région. Les groupes ont développé de nombreux moyens, souvent peu coûteux, de créer des maux de tête aux États-Unis et à leurs alliés. Le Hezbollah est devenu la force militaire et politique la plus puissante du Liban, avec un arsenal de plus de 100 000 roquettes pointées sur Israël et des combattants chevronnés qui ont contribué à inverser la tendance de la guerre civile en Syrie en faveur du président Bashar Assad. Ce mois-ci, les ennemis du groupe au Liban ont accusé le groupe d’avoir assassiné Lokman Slim, un éditeur, cinéaste et critique vocal du groupe qui avait des liens étroits avec des responsables occidentaux. Les responsables du Hezbollah ont nié tout lien avec le meurtre de Slim. Quelques jours après la mort de Slim, les rebelles houthis au Yémen, qu’une coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite bombarde depuis 2015, ont visé un aéroport de la ville saoudienne d’Abha avec un drone chargé d’explosifs, endommageant un avion de ligne civil. L’attaque à la roquette Irbil a été revendiquée par un groupe armé jusque-là inconnu se faisant appeler les Gardiens du Sang. Des responsables américains ont déclaré qu’il semblait être affilié à une ou plusieurs des milices irakiennes les plus connues et que les frappes de jeudi en Syrie visaient des installations leur appartenant. Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company