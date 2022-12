Les États-Unis ont cherché à empêcher l’Ukraine de tuer le général russe – NYT

Les forces de Kiev auraient lancé une frappe en avril dans une prétendue tentative de tuer le chef d’état-major russe Valery Gerasimov

Washington aurait cherché à dissuader Kiev d’essayer de tuer le chef de l’état-major russe, le général d’armée Valery Gerasimov, a déclaré samedi le New York Times (NYT), dans un long rapport basé sur “des plans de bataille secrets, des interceptions et des entretiens avec des soldats russes et des confidents du Kremlin”, ainsi que certains responsables américains anonymes.

Selon le rapport, les États-Unis ont appris les plans présumés de Gerasimov de se rendre sur les lignes de front fin avril au milieu du conflit entre Moscou et Kiev. Les responsables américains ont alors décidé de garder les informations en provenance d’Ukraine de peur que Kiev ne les utilise pour tenter de tuer le général, déclenchant potentiellement un conflit entre les États-Unis et la Russie, a ajouté le NYT.

L’armée ukrainienne aurait quand même obtenu les informations sur les plans de Gerasimov, incitant les responsables américains à contacter les Ukrainiens et à leur demander d’annuler une attaque contre le général russe, a indiqué le média. La demande a été présentée après des consultations avec la Maison Blanche, a déclaré le NYT.

“Nous leur avons dit de ne pas le faire” a déclaré un haut responsable américain au journal. “Nous étions comme, ‘Hé, c’est trop.'”

L’armée ukrainienne a quand même lancé une attaque contre ce qu’elle croyait être la position du général. Gerasimov n’a en aucun cas été affecté par la frappe, a déclaré le NYT, ajoutant que l’attaque aurait toujours fait des hauts commandants militaires russes. “réduire” leurs visites aux premières lignes.

La Russie n’a jamais officiellement confirmé la visite de Gerasimov en avril sur les lignes de front. Selon le ministère russe de la Défense, le chef d’état-major a rendu visite aux troupes russes en Ukraine début juillet. Le général a visité plusieurs postes de commandement, rencontré des commandants supérieurs et écouté des rapports sur le déroulement de l’opération militaire russe ainsi que sur le soutien au combat des troupes, a indiqué le ministère.

Sa visite est intervenue une semaine après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est également rendu sur les lignes de front pour remettre les plus hautes distinctions d’État aux militaires impliqués dans le conflit. Le ministère de la Défense n’a fait état d’aucune attaque ukrainienne visant ni le ministre ni le chef de l’état-major général à l’époque.

Début mai, le NYT a publié un rapport sur une frappe ukrainienne présumée visant Gerasimov une semaine auparavant. L’attaque aurait manqué sa cible mais aurait coûté la vie à quelque 200 soldats, dont au moins un général, rapportait à l’époque le journal, citant un responsable ukrainien anonyme. Moscou n’a jamais confirmé aucune de ces affirmations.