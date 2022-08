Les États-Unis ont besoin d’un miracle pour éviter la récession, prévient l’économiste Stephen Roach

“Le fait que cela ne se soit pas produit et que la Fed ait procédé à un resserrement monétaire important à ce jour vous montre tout le travail qu’elle doit faire”, a-t-il noté. “Le taux de chômage doit probablement dépasser 5%, espérons-le pas beaucoup plus que cela. Mais il pourrait aller jusqu’à 6%.”

Malgré la forte trajectoire de hausse des taux d’intérêt de la Fed, le taux de chômage est à 3,5 %. Il correspond au niveau le plus bas depuis 1969. Cela pourrait changer vendredi lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera son rapport d’août. Roach prédit que le taux va commencer à grimper.

“Revenons au type de douleur que Paul Volcker a dû imposer à l’économie américaine pour faire retentir l’inflation. Il a dû porter le taux de chômage au-dessus de 10%”, a déclaré Roach. “La seule façon de ne pas y arriver est que la Fed sous Jerome Powell tienne parole, reste concentrée sur la discipline et fasse entrer ce taux réel des fonds fédéraux dans la zone restrictive. Et la zone restrictive est un long chemin loin d’où nous sommes en ce moment.”

Le pronostic à l’étranger n’est guère meilleur.

Il s’attend à ce que l’économie mondiale sombre également dans une récession. Il doute que l’activité économique de la Chine amortisse l’impact, citant la politique zéro Covid du pays, les sérieux arriérés de la chaîne d’approvisionnement et les tensions avec l’Occident.

Roach est particulièrement préoccupé par les relations entre les États-Unis et la Chine, dont il parle dans son nouveau livre « Accidental Conflict : America, China and the Clash of False Narratives » qui doit sortir en novembre.

“Au cours des cinq dernières années, nous sommes passés d’une guerre commerciale à une guerre technologique à maintenant une guerre froide “, a déclaré Roach. “Lorsque vous êtes dans cette trajectoire d’escalade du conflit comme nous l’avons été, il ne faut pas beaucoup d’étincelle pour le transformer en quelque chose de beaucoup plus grave.”

