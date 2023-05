Les États-Unis ont besoin d’enfants pour combler les pénuries de main-d’œuvre mettant certains en danger

MADISON, Wisconsin –

Alors que le gouvernement fédéral sévit contre les violations du travail des enfants, certains législateurs des États adoptent une législation permettant aux enfants de travailler de plus longues heures et dans des professions plus dangereuses.

Les législateurs, pour la plupart républicains, soutiennent que l’assouplissement des lois sur le travail des enfants pourrait atténuer les pénuries de main-d’œuvre à l’échelle nationale.

Mais les défenseurs de la protection de l’enfance craignent que les mesures ne représentent une poussée coordonnée pour réduire les protections durement acquises pour les mineurs.

« Les conséquences sont potentiellement désastreuses », a déclaré Reid Maki, directeur de la Child Labour Coalition, qui milite contre les politiques d’exploitation du travail. « Vous ne pouvez pas équilibrer une pénurie de main-d’œuvre perçue sur le dos des travailleurs adolescents. »

Les législateurs ont proposé d’assouplir les lois sur le travail des enfants dans au moins 10 États au cours des deux dernières années, selon un rapport publié le mois dernier par l’Institut de politique économique de gauche. Certains projets de loi sont devenus loi, tandis que d’autres ont été retirés ou ont fait l’objet d’un veto.

Les législateurs du Wisconsin, de l’Ohio et de l’Iowa envisagent activement d’assouplir les lois sur le travail des enfants pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Les employeurs ont eu du mal à pourvoir les postes vacants après une flambée des départs à la retraite, des décès et des maladies dus au COVID-19, une diminution de l’immigration légale et d’autres facteurs.

Les législateurs du Wisconsin soutiennent une proposition visant à autoriser les jeunes de 14 ans à servir de l’alcool dans les bars et les restaurants. Si elle est adoptée, le Wisconsin aurait la limite la plus basse à l’échelle nationale, selon l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme.

La législature de l’Ohio est sur la bonne voie pour adopter un projet de loi permettant aux élèves de 14 et 15 ans de travailler jusqu’à 21 heures pendant l’année scolaire avec la permission de leurs parents. C’est plus tard que la loi fédérale ne le permet, donc une mesure d’accompagnement demande au Congrès américain de modifier ses propres lois.

En vertu de la loi fédérale sur les normes de travail équitables, les étudiants de cet âge ne peuvent travailler que jusqu’à 19 heures pendant l’année scolaire. Le Congrès a adopté la loi en 1938 pour empêcher les enfants d’être exposés à des conditions dangereuses et à des pratiques abusives dans les mines, les usines, les fermes et les métiers de rue.

La gouverneure républicaine de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a signé une loi en mars éliminant les permis qui obligeaient les employeurs à vérifier l’âge d’un enfant et le consentement de ses parents. Sans exigence de permis de travail, les entreprises surprises en train de violer les lois sur le travail des enfants peuvent plus facilement clamer leur ignorance. D’autres mesures visant à assouplir les lois sur le travail des enfants ont été promulguées dans le New Jersey, le New Hampshire et l’Iowa.

Le gouverneur républicain de l’Iowa, Kim Reynolds, a signé l’année dernière une loi autorisant les adolescents âgés de 16 et 17 ans à travailler sans surveillance dans les garderies. La législature de l’État a approuvé ce mois-ci un projet de loi autorisant les adolescents de cet âge à servir de l’alcool dans les restaurants. Cela augmenterait également les heures de travail des mineurs. Reynolds, qui a déclaré en avril qu’elle soutenait davantage l’emploi des jeunes, a jusqu’au 3 juin pour signer ou opposer son veto à la mesure.

Les républicains ont abandonné les dispositions d’une version du projet de loi autorisant les enfants âgés de 14 et 15 ans à travailler dans des domaines dangereux, notamment l’exploitation minière, l’exploitation forestière et le conditionnement de la viande. Mais il a conservé certaines dispositions qui, selon le ministère du Travail, violent la loi fédérale, notamment en autorisant des enfants aussi jeunes que 14 ans à travailler brièvement dans des congélateurs et des refroidisseurs de viande, et en prolongeant les heures de travail dans les blanchisseries industrielles et les chaînes de montage.

Les travailleurs adolescents sont plus susceptibles d’accepter un salaire bas et moins susceptibles de se syndiquer ou de faire pression pour de meilleures conditions de travail, a déclaré Maki, de la Child Labour Coalition, un réseau de défense basé à Washington.

« Il y a des employeurs qui bénéficient d’avoir des travailleurs adolescents dociles », a déclaré Maki, ajoutant que les adolescents sont des cibles faciles pour les industries qui dépendent de populations vulnérables telles que les immigrants et les anciens incarcérés pour occuper des emplois dangereux.

Le ministère du Travail a signalé en février que les violations du travail des enfants avaient augmenté de près de 70 % depuis 2018. L’agence renforce l’application et demande au Congrès d’autoriser des amendes plus importantes contre les contrevenants.

Il a infligé une amende de 1,5 million de dollars à l’un des plus grands entrepreneurs d’assainissement de conditionnement de viande du pays en février après que les enquêteurs ont découvert que l’entreprise employait illégalement plus de 100 enfants dans huit États. Les enfants travailleurs nettoyaient les scies à os et autres équipements dangereux dans les usines de conditionnement de viande, en utilisant souvent des produits chimiques dangereux.

Les lobbyistes nationaux des entreprises, les chambres de commerce et les groupes conservateurs bien financés soutiennent les projets de loi des États visant à accroître la participation des adolescents au marché du travail, notamment Americans for Prosperity, un réseau politique conservateur et la Fédération nationale des entreprises indépendantes, qui s’aligne généralement sur les républicains.

Le conservateur Opportunity Solutions Project et son organisation mère, le groupe de réflexion basé en Floride Foundation for Government Accountability, ont aidé les législateurs de l’Arkansas et du Missouri à rédiger des projets de loi pour faire reculer les protections contre le travail des enfants, a rapporté le Washington Post. Les groupes et les législateurs alliés disent souvent que leurs efforts visent à étendre les droits parentaux et à donner aux adolescents plus d’expérience de travail.

« Il n’y a aucune raison pour que quiconque doive obtenir l’autorisation du gouvernement pour obtenir un emploi », a déclaré à la Chambre la représentante républicaine de l’Arkansas Rebecca Burkes, qui a parrainé le projet de loi visant à éliminer les permis de travail des enfants. « Il s’agit simplement d’éliminer la bureaucratie nécessaire et de retirer aux parents la décision de savoir si leur enfant peut travailler. »

Margaret Wurth, chercheuse sur les droits des enfants à Human Rights Watch, membre de la Child Labour Coalition, a décrit des projets de loi comme celui adopté dans l’Arkansas comme « des tentatives de saper les protections sûres et importantes sur le lieu de travail et de réduire le pouvoir des travailleurs ».

Les lois actuelles ne protègent pas de nombreux enfants travailleurs, a déclaré Wurth.

Elle souhaite que les législateurs mettent fin aux exceptions pour le travail des enfants dans l’agriculture. La loi fédérale autorise les enfants de 12 ans et plus à travailler dans les fermes pour n’importe quelle durée en dehors des heures de classe, avec l’autorisation parentale. Les travailleurs agricoles de plus de 16 ans peuvent travailler à des hauteurs dangereuses ou utiliser de la machinerie lourde, des tâches dangereuses réservées aux travailleurs adultes dans d’autres industries.

Vingt-quatre enfants sont décédés des suites d’accidents du travail en 2021, selon le Bureau of Labor Statistics. Environ la moitié des accidents de travail mortels se sont produits dans des fermes, selon un rapport du Government Accountability Office couvrant les décès d’enfants entre 2003 et 2016.

« Plus d’enfants meurent en travaillant dans l’agriculture que dans tout autre secteur », a déclaré Wurth. « L’application de la loi n’aidera pas beaucoup les enfants travailleurs agricoles à moins que les normes ne s’améliorent. »

——



Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.