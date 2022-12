Les États-Unis ont beaucoup fait au Qatar, mais tout le monde en redemande

AL RAYYAN, Qatar – Gregg Berhalter et ses entraîneurs adjoints ne savaient pas trop quoi dire. C’était la mi-temps samedi soir. L’équipe nationale masculine des États-Unis accusait un retard de deux buts sur les Pays-Bas. Leur vie en tournoi était en suspens, mais les joueurs américains avaient dominé une grande partie des 45 premières minutes, avaient joué comme ils le voulaient, s’étaient beaucoup battus avec une équipe néerlandaise favorite alors même qu’ils perdaient.

Que pouvait dire Berhalter à ses joueurs ? Enfin, il entra dans la pièce.

“Le football peut parfois être cruel”, a-t-il déclaré.

C’est la vérité, particulièrement à ce niveau. C’est souvent idiot de donner autant de sens à une Coupe du monde. Quatre jeux ? Même dans la NFL, c’est un fragment. Et pourtant, dans le football international, c’est tout.

Ce groupe de joueurs américains a captivé leur pays au cours de ces quatre matchs. Ils ont forcé le football dans des endroits dans la conscience du public où il ne va que rarement dans ces quatre matchs. Ils ont eu un impact sur ces quatre matchs et ils l’ont fait de la meilleure façon possible : avec de l’énergie, de l’engagement, du talent et une précocité qui ont donné l’impression que même les fans les plus occasionnels pouvaient opérer de la magie.

Cette équipe américaine n’était pas qu’un groupe d’athlètes capables de courir vite et de taper fort dans le ballon. Ce n’était pas un hasard. Le programme américain a évolué, tout comme ses fans. Tout le monde sait que Pays-Bas 3, USA 1 n’était pas une déroute.

Cependant, tout le monde sait aussi qu’une sortie en huitièmes de finale n’est pas suffisante. Plus maintenant.

“Nous sommes partis avec l’objectif de montrer au reste du monde comment nous pouvons jouer au football”, a déclaré Berhalter par la suite. “Je pense que nous y sommes partiellement parvenus, même si nous n’avons pas atteint nos objectifs.”

Berhalter n’a pas voulu dire quels étaient ces objectifs. Les joueurs non plus, pas à haute voix. Pourtant, tout le monde le savait : aussi encourageant qu’ait pu être leur première mi-temps contre les Pays-Bas, aussi excité que tout le monde l’était après le match nul contre l’Angleterre ou la victoire contre l’Iran, c’était quand même une course qui manquait d’un arrêt.

Les États-Unis méritaient-ils un quart de finale ? Ils ne l’ont pas fait. Les Néerlandais étaient cliniques dans leur finition et les Américains ne l’étaient pas du tout. Mais il est également indéniable que les États-Unis ont montré, plus d’une fois, qu’ils avaient les joueurs pour se qualifier pour les huit derniers d’un tournoi comme celui-ci.

Ils ont la capacité d’être dangereux contre n’importe qui.

“Je pense que c’est probablement la première fois depuis longtemps que les gens diront : ‘Cette équipe a quelque chose de spécial'”, a déclaré le capitaine Tyler Adams. “Le potentiel n’est que du potentiel, mais vous pouvez voir que si nous le maximisons de la bonne manière, il pourrait y avoir quelque chose là-bas.”

Il y a des trous évidents. Ce tournoi a mis en évidence à quel point les États-Unis manquent d’un attaquant, quelqu’un qui peut affronter une opportunité singulière et bouleverser le jeu.

Malgré toutes leurs promesses, les États-Unis n’ont pas pu renverser les Pays-Bas en huitièmes de finale samedi. BIJOU SAMAD/AFP via Getty Images

Comme Berhalter lui-même l’a admis, “Nous n’avons pas de Memphis Depay en ce moment.”

Ils ont des armes, cependant. Ils ont un milieu de terrain pour l’avenir, avec Yunus Musah et Weston McKennie qui arrivent à leur apogée. Ils ont des ailiers, Christian Pulisic et Timothy Weah montrant à quel point ils peuvent infliger des dégâts. Ils ont un leader, Adams, qui est tout ce que l’on peut souhaiter d’un capitaine. Ils ont de la profondeur et de la classe, au point qu’il est juste de se demander à quel point Giovanni Reyna ou Brenden Aaronson auraient pu changer les choses pour les États-Unis s’ils avaient joué plus qu’ils n’étaient assis sur le banc.

Une jeune équipe comme celle-ci commettra toujours des erreurs, et samedi, les États-Unis en ont payé le prix à chaque fois. Pulisic, qui a marqué le but vainqueur contre l’Iran, a raté une opportunité à bout portant à seulement deux minutes qui aurait pu donner le ton. Adams, qui a peut-être été le meilleur Américain sur le terrain lors des trois premiers matches, a eu une défaillance mentale et n’a pas suivi Memphis jusqu’à la surface de réparation, lui laissant une vue parfaite sur le premier but néerlandais. Sergino Dest, si excellent contre les Iraniens, s’est éteint et a perdu ses marques sur la seconde juste avant la mi-temps.

“Tout ce qui aurait pu mal tourner sur ce jeu a mal tourné”, a déclaré le gardien Matt Turner.

Le fait est que ces moments étaient l’exception. Les États-Unis n’étaient pas parfaits, mais ils se sont imposés. Ils ont eu plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de passes (par une large marge). L’entraîneur néerlandais, Louis van Gaal, a qualifié la performance de son équipe d'”inacceptable”. Berhalter a déclaré que les États-Unis “dominaient” et que ce n’était pas vraiment exagéré.

Certains souligneront cela et appelleront cela un progrès pour les États-Unis. Pouvoir mettre une puissance européenne comme l’Angleterre mal à l’aise, comme les Américains l’ont fait en phase de groupes, et avoir les chances qu’ils ont eues ici lors des huitièmes de finale contre les Néerlandais n’est, bien sûr, pas une mince affaire.

Mais c’est une équipe avec une plus grande ambition et une base de fans qui veut la même chose. Que ce soit Berhalter ou quelqu’un d’autre qui les fasse avancer, les attentes doivent être pour quelque chose de plus que le type de progrès qui semble si insatisfaisant.

En fin de compte, ce poignard piquant et piquant de l’insatisfaction est ce qui persiste. Ce tournoi était, bien sûr, quelque chose de spécial pour les États-Unis : l’ascension exaltante, la façon dont on se sentait ici et à la maison. La façon dont ces joueurs ont pu vivre ensemble leur fantasme d’enfance.

Ils coururent. Ils ont chassé. Ils pressaient, poussaient et poussaient. Ils se sont battus ensemble. Ils ont dansé ensemble. Ils ont travaillé, ensemble, pour que tous ceux qui les ignoraient ou les ignoraient le remarquent.

En quatre matchs, ces joueurs ont accompli beaucoup. Mais en quatre matchs, ils ont également fait juste assez pour laisser tout le monde croire qu’il aurait dû y en avoir plus.