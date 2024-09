Les États-Unis ont autorisé l’attaque israélienne contre le Liban, et maintenant une guerre pourrait s’ensuivre — RT World News

Washington affirme n’avoir rien su de cette attaque sans précédent au téléavertisseur, mais son soutien inconditionnel lui a permis de se défendre.

Mardi, Israël a été accusé d’avoir fait exploser des centaines d’appareils de communication sans fil, principalement utilisés à des fins civiles, blessant plus de 4 000 personnes. Bien que les détails de l’attaque soient encore en cours de finalisation, cette attaque va maintenant forcer le Hezbollah à prendre des décisions majeures en représailles.

Moins d’un jour après que le cabinet de sécurité israélien a officiellement adopté L’objectif de la guerre est de rapatrier les habitants déplacés dans les zones proches de la frontière libanaise. Une attaque aveugle a été menée dans tout le Liban. Cela indique que la guerre à Gaza s’est désormais étendue aux yeux des dirigeants politiques et militaires israéliens pour inclure le Liban. Cependant, des points d’interrogation subsistent quant à la forme que prendra une telle escalade.

Le rôle des États-Unis

S’exprimant sur la question devant les journalistes, le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller a dit que « Les États-Unis n’étaient pas impliqués dans cette affaire, ils n’étaient pas au courant de cet incident à l’avance et, à ce stade, nous recueillons des informations. » Il est même allé jusqu’à suggérer que le gouvernement américain recueillait des informations tout comme le font les journalistes du monde entier.

Bien que Washington se soit distancié de l’incident, il est presque comique qu’un responsable américain informe les médias que l’administration Biden n’a aucune information particulière de la part de son allié sur l’incident. À première vue, il est embarrassant de constater que l’allié à qui les États-Unis ont fourni des dizaines de milliards de dollars d’armes et d’aide au cours des 11 derniers mois ne dispose même pas de canaux de dialogue pour discuter d’une attaque qui pourrait conduire à une guerre régionale.















Même si l’on peut supposer que les États-Unis n’étaient pas au courant de l’attaque, ce qui est peu probable, le simple fait que le soutien bipartisan américain à Israël tout au long de sa guerre contre Gaza n’ait pas cédé sous l’immense condamnation internationale est révélateur. Tous les organes des Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme, accusant Israël de commettre des crimes de guerre, et même le Royaume-Uni a décidé d’annuler 30 des 350 contrats de licence d’armement pour violation du droit international.

Les Etats-Unis ont déclaré à maintes reprises qu’ils cherchaient à apaiser les tensions et qu’ils désapprouvaient une guerre entre Israël et le Liban, mais au mieux, ils ne font rien pour l’arrêter. Si le gouvernement américain était vraiment à ce point déconnecté de l’escalade israélienne et voulait vraiment mettre un terme à une guerre régionale, il aurait dû se réveiller à la fin du mois de juillet.

Quand Israël a bombardé un immeuble résidentiel à Dahiyeh, une banlieue sud de Beyrouth, tuant le commandant du Hezbollah Fouad Shukr, puis assassinant quelques heures plus tard le chef du Hamas, Ismail Hanniyeh, à Téhéran, c’est à ce moment-là que les Américains auraient dû faire pression sur les Israéliens pour qu’ils arrêtent. Au lieu de cela, le gouvernement américain a décidé de faire exactement le contraire. Lors de la session du Conseil de sécurité des Nations unies convoquée pour discuter de la question, ils ont condamné l’Iran. De plus, un peu moins de deux semaines plus tard, les États-Unis ont décidé de approuver un programme d’armement de 20 milliards de dollars pour Israël.

Le terrorisme israélien

Il ne fait aucun doute que l’acte de sabotage perpétré mardi a été commis à l’aide de tactiques terroristes et que les objectifs visés sont importants à analyser. Bien que tous les détails précis sur la manière dont Israël a réussi à faire exploser des centaines de téléavertisseurs restent cachés, les conséquences sont claires comme de l’eau de roche et nous disposons de suffisamment d’informations pour rendre un jugement.

Tout d’abord, le fait que ces attaques se soient produites dans tout le Liban et que les victimes ne se soient pas limitées aux simples membres du Hezbollah a suscité un sentiment d’inquiétude dans l’opinion publique. La question se pose sans cesse : si les Israéliens peuvent faire exploser des bipeurs, peuvent-ils aussi faire exploser des téléphones, des ordinateurs portables et d’autres appareils, et combien d’autres complots de ce genre ont-ils en réserve ? Cela a également des répercussions sur le Hezbollah lui-même, car il y a eu une faille manifeste dans la sécurité du groupe à un niveau ou à un autre, ce qui a directement causé un problème temporaire avec les moyens de communication utilisés par le personnel militaire du groupe.















D’après les informations dont nous disposons jusqu’à présent, il semble que des agents des services secrets israéliens aient réussi à truquer un lot de téléavertisseurs avec de petites quantités de matériel hautement explosif. Bien que l’ampleur de cette opération soit unique dans l’histoire, cette tactique n’a rien de nouveau. En fait, en 1996, le Mossad a été attaqué par des terroristes qui avaient été tués. assassiné un chef des Brigades al-Qassam du Hamas, nommé Yahya Ayyash, en plaçant des explosifs dans son téléphone et en le déclenchant à distance. Dans les années 1980, les Israéliens ont même mis en place un groupe appelé Front de libération du Liban des étrangers (FLLF) pour mener des actes de terrorisme tout en se faisant passer pour une organisation fasciste chrétienne, l’une de ses opérations a tenté d’assassiner l’ancien ambassadeur des États-Unis au Liban, John Gunther Dean.

Si cette action avait été menée dans le but d’influencer les communications du Hezbollah, avant qu’Israël ne lance une opération militaire de plus grande envergure, elle aurait pu être considérée comme une tactique qui aurait dégradé les capacités du groupe et l’aurait obligé à trouver d’autres moyens de donner des ordres à certains cadres. Pourtant, ce n’est pas ce qui s’est passé, ils ont donné au groupe libanais le temps de se remettre de ce coup et il faut donc l’envisager dans un contexte différent, celui de marquer des points.

Le Hezbollah libanais se trouve dans une position difficile. Il doit donc réagir de manière à dissuader les Israéliens de mener des attaques similaires à l’avenir. Le secrétaire général du Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, a toutefois clairement fait savoir que son parti était prêt à la guerre, mais qu’il ne souhaitait que continuer à soutenir les groupes palestiniens qui combattent Israël depuis Gaza.

Depuis le 8 octobre, le Hezbollah a mené des milliers d’attaques ciblées contre des installations militaires israéliennes, visant principalement des équipements de surveillance, de défense aérienne et d’espionnage, mais aussi des membres de l’armée. En outre, le groupe armé libanais a également ciblé des zones peuplées spécifiques situées le long de la région frontalière, avec des tirs de roquettes, forçant environ 100 000 Israéliens à fuir.

D’autre part, à peu près 110 000 Libanais Les bombardements israéliens ont forcé les Israéliens à fuir leurs foyers du sud du Liban, bien plus dévastateurs pour les infrastructures civiles du pays que ceux du Hezbollah pour celles d’Israël. En fait, si les attaques du Hezbollah n’ont fait qu’une poignée de morts parmi les civils israéliens, près de 200 civils ont été tués par les frappes israéliennes sur le Liban. Cela étant dit, on ne peut nier le succès des opérations du Hezbollah dans la conduite d’une guerre d’usure qui pèse psychologiquement, militairement et économiquement sur Israël.

Qu’est-ce qui vient ensuite















Israël a mené cette opération pour tenter de marquer des points contre le Hezbollah, en premier lieu dans la guerre de propagande, et son objectif alternatif est d’entraîner le groupe dans une guerre ouverte. Les Israéliens ne veulent pas être perçus comme ceux qui ont lancé la guerre contre le Liban, à la fois parce qu’ils recherchent le soutien de l’Occident et parce qu’ils savent que le conflit aboutira au mieux à une impasse.

Si le Hezbollah ne lance pas une contre-opération défensive de grande envergure, cela signalera une faiblesse aux Israéliens et les encouragera probablement à poursuivre des opérations offensives similaires dans tout le Liban. En revanche, si la réponse du Hezbollah est trop sévère, elle pourrait fournir au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’excuse parfaite pour lancer la guerre qu’il menace de mener depuis des mois.

Le Hezbollah doit prendre des risques militaires à l’heure où il dispose d’un mandat populaire au Liban pour réagir en cas de légitime défense. Il est clair que la stratégie du groupe libanais a été de poursuivre ses opérations quotidiennes en soutien à la bande de Gaza, et Israël est déterminé à y mettre un terme, c’est pourquoi il tente aujourd’hui de transformer la nature de la guerre et de l’étendre à l’extérieur. Malheureusement, grâce au soutien total et inconditionnel des États-Unis au gouvernement israélien qui étend la guerre, nous ne sommes plus face à une guerre limitée à Gaza. À moins qu’un accord de cessez-le-feu ne soit signé prochainement avec le Hamas, il semble inévitable que nous nous dirigions vers une guerre entre le Liban et Israël qui s’étendra à toute la région.