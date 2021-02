Les responsables de la santé américains ont publié vendredi de nouvelles directives pour la réouverture des écoles, affirmant que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité en adhérant à cinq stratégies d’atténuation clés.

Les nouvelles directives mettent l’accent sur l’utilisation «cohérente et correcte» des masques, la distanciation sociale, le lavage des mains, le nettoyage et l’entretien des installations, et la recherche des contacts en combinaison avec l’isolement et la quarantaine. Les directives n’exigent pas que le personnel de l’école ait accès aux vaccins pour revenir suivre des cours en personne et répertorie les tests de dépistage comme «une couche supplémentaire d’atténuation».

« Le CDC n’impose pas la réouverture des écoles », a déclaré le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un appel vendredi. « Ces recommandations fournissent simplement aux écoles une feuille de route dont ils ont besoin depuis longtemps. »

Le guide décrit également, pour la première fois, quel modèle d’enseignement, par exemple en personne ou hybride, les écoles devraient mettre en œuvre en fonction du niveau de transmission dans leur communauté. Biden a déclaré qu’il souhaitait que la plupart des écoles publiques soient ouvertes dans les 100 premiers jours de son mandat. Il est au jour 23.

Jeudi, certains élèves sont retournés dans les salles de classe du troisième plus grand district scolaire du pays, à la suite d’une impasse entre les écoles publiques de Chicago et le syndicat des enseignants. Et à San Francisco, la ville a intenté une action en justice pour pousser son district scolaire à rouvrir les salles de classe. Le nombre d’enfants suicidaires dans la ville a atteint un niveau record, et les experts de la santé affirment qu’il est clair que la fermeture des écoles publiques «catalyse une crise de santé mentale chez les enfants d’âge scolaire».

USA TODAY suit l’actualité de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Dans les gros titres:

►Les États-Unis ont signalé des dizaines de cas de variantes de coronavirus supplémentaires jeudi soir, montrant une plus grande portée de virus qui peuvent se propager plus facilement, éviter certains traitements et immunités, ou les deux. Les cas de variantes connues aux États-Unis ont plus que doublé depuis le 31 janvier et ont été multipliés par cinq depuis le 22 janvier.

►Le président Joe Biden a annoncé jeudi la conclusion d’un accord pour l’achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus, conformément à un accord qu’il a décrit il y a deux semaines. « Nous avons maintenant acheté suffisamment de vaccins pour vacciner tous les Américains », a déclaré Biden lors d’une visite aux National Institutes of Health.

►Après des semaines de distribution de vaccins largement limitées aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux services de santé locaux, les vaccins COVID-19 sont sur le point d’être déployés vendredi dans les principales pharmacies, y compris les deux plus grandes chaînes du pays, CVS et Walgreens.

►Los Angeles ferme temporairement cinq sites de vaccination de masse, dont le Dodger Stadium, en raison d’un manque d’approvisionnement. Les plus petites cliniques mobiles de vaccination resteront ouvertes, mais les sites de vaccination de masse resteront fermés jusqu’à ce que la ville reçoive plus de ravitaillement, peut-être mardi ou mercredi. Le maire Eric Garcetti a déclaré que Los Angeles utilise environ 13 000 doses par jour, mais n’en a reçu que 16 000 cette semaine.

►Le port du masque sera nécessaire pendant « plusieurs, plusieurs mois » alors même que les vaccinations se déroulent, a déclaré vendredi le Dr Anthony Fauci sur « Good Morning America » ​​sur ABC. Une fois que 75 à 80% de la population est vaccinée, le pays peut « commencer à reculer un peu sur les mesures de santé publique strictes », a-t-il ajouté.

►Le New York Times a rapporté vendredi que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accepté de laisser Moderna augmenter le nombre de doses de son vaccin COVID-19 qu’elle met dans chaque flacon de 10 à 14. Le Times a rapporté que le changement, qui pourrait stimuler l’approvisionnement national en vaccins de 20%, pourrait entrer en vigueur avant la fin avril.

►Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que toutes les hypothèses sur les origines du coronavirus étaient toujours en cours d’enquête et d’analyse après qu’une équipe d’enquêteurs de l’OMS a déclaré plus tôt cette semaine que la théorie selon laquelle le virus aurait fui d’un laboratoire de virologie à Wuhan ne serait pas plus être poursuivi. Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le rapport de synthèse de l’équipe serait publié la semaine prochaine.

►Les personnes entièrement vaccinées qui répondent à certains critères ne seront plus tenues de mettre en quarantaine après une exposition à une personne atteinte du COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

►Le gouverneur de Montana, Greg Gianforte, a levé vendredi le mandat du masque de l’État. Le gouverneur républicain avait promis de le faire après avoir pris ses fonctions en janvier et avoir signé une loi visant à protéger les entreprises des poursuites judiciaires des clients et des employés liées à la contraction du virus. Certaines localités de l’État maintiendront leurs règles de masque en place. Pendant ce temps, au Nevada, le gouverneur Steve Sisolak a annoncé jeudi qu’il mettrait progressivement fin à une «pause» d’un mois sur l’activité économique destinée à ralentir la résurgence mortelle du virus pendant les vacances.

►L’Open d’Australie sera autorisé à se poursuivre mais sans foule pendant au moins cinq jours après que le gouvernement de l’État de Victoria a imposé un verrouillage à partir de samedi en réponse à une épidémie de COVID-19 dans un hôtel de quarantaine.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 480400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 108,0 millions de cas et 2,37 millions de décès. Plus de 69 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 48,4 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Combien de vaccins COVID-19 ont été envoyés dans votre état et combien de personnes ont reçu une injection à ce jour? Vérifiez le système de suivi des vaccins USA TODAY.

Un assistant de Cuomo admet que « nous avons gelé » les décès dans les maisons de soins infirmiers, selon un rapport

Les législateurs démocrates de New York font face à une pression accrue pour limiter les pouvoirs d’urgence du gouverneur Andrew Cuomo après que les commentaires de son principal assistant aient soulevé de nouvelles questions sur le fait que l’État a été franc au sujet du nombre de morts du COVID-19 dans les maisons de retraite.

Dans un appel entre les principaux membres de l’administration de Cuomo et certains démocrates législatifs, a rapporté le New York Post, la secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa a suggéré que l’administration Cuomo « se figeait » en signalant le nombre de morts du COVID-19 dans les maisons de retraite parce que le département de l’administration Trump La justice a émis une demande de renseignements distincte sur les maisons de soins infirmiers à peu près au même moment.

DeRosa, qui a répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles il avait fallu plus de six mois à l’administration Cuomo pour répondre aux demandes d’informations des législateurs sur la gestion par l’État du virus dans les hôpitaux et les maisons de retraite, s’est excusée auprès du

a présenté ses excuses aux législateurs démocrates pour les avoir mis dans une position difficile, a rapporté le Post.

– Jon Campbell et Joseph Spector, équipe de l’État de New York

Rapports: Les responsables ont envisagé d’utiliser un ventilateur pour Trump lors d’un combat contre le COVID-19

L’état de l’ancien président Donald Trump était devenu si préoccupant après son test positif au COVID-19 que les responsables ont parlé de le mettre sous respirateur, ont rapporté jeudi le New York Times et CNN.

Trump a été hospitalisé au centre médical militaire national Walter Reed en octobre, et la Maison Blanche et ses médecins ont régulièrement envoyé des signaux mitigés sur son état.

Selon le Times, les niveaux d’oxygène dans le sang de Trump ont plongé dans les années 80, et un cas de COVID-19 est considéré comme grave lorsque les niveaux d’oxygène dans le sang sont dans les années 90. Le Times a également rapporté que Trump avait des infiltrats pulmonaires, ce qui signifie que ses poumons étaient enflammés et contenaient une substance telle qu’un liquide ou des bactéries.

Le déploiement du vaccin à Chicago, un microcosme de disparités raciales à l’échelle nationale

Ethel Walton, infirmière et présidente du chapitre de Chicago de la Black Nurses Association, vit dans un quartier à majorité noire du côté sud situé dans un code postal où seulement 4% des résidents ont reçu une première dose du vaccin COVID-19 et près de 120 personnes sont décédées. Le taux de décès par COVID-19 dans ce code postal est trois à quatre fois plus élevé que dans plusieurs quartiers du côté nord à majorité blanche. Les taux de vaccination dans ces quartiers blancs sont six fois plus élevés.

«C’est une situation stressante, parce que personne ne veut entendre que leurs (gens sont) en train de mourir du COVID en grand nombre», a-t-elle dit. «Il est injuste que la vaccination ait de nouveau été faite… tout simplement pas égale du tout.

Une analyse USA TODAY des données de Chicago et du US Census Bureau a révélé que, dans toute la ville, le taux de vaccination dans les codes postaux à majorité noire ou latino de Chicago était en moyenne de 5%. Les codes postaux majoritairement blancs représentaient en moyenne 13%. Quatre des codes postaux à majorité blanche de la ville dépassaient les 20% de vaccination initiale, tandis que le taux le plus élevé pour toute zone à majorité noire ou latino était de 12%.

Chicago n’est pas seule. Les données montrent des tendances similaires à Washington, DC et à Austin, au Texas, deux autres endroits qui ont signalé des taux de vaccination au niveau du quartier. Les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention montrent également des disparités béantes à l’échelle nationale, et une étude récente du petit nombre d’États signalant la race et l’origine ethnique des vaccinés a montré un modèle généralisé d’iniquité. Lire la suite.

– Nada Hassanein, Grace Hauck, Jayme Fraser et Aleszu Bajak

Les attaques contre les Américains d’origine asiatique mettent en évidence une augmentation des incidents de haine au milieu du COVID-19

Une série de crimes violents contre les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique a incité les militants et les experts à avertir que la rhétorique raciste sur la pandémie de coronavirus pourrait alimenter une augmentation des incidents de haine.

La police d’Oakland, en Californie, a annoncé cette semaine avoir arrêté un suspect dans le cadre d’une attaque brutale contre un homme de 91 ans dans le quartier chinois qui a été filmé. En moins d’une semaine, un Thaïlandais a été attaqué et tué à San Francisco, une Vietnamienne a été agressée et volée de 1000 dollars à San Jose et un Philippin a été attaqué avec un cutter dans le métro de New York.

On ne sait pas si les crimes étaient à motivation raciste, mais les partisans qui appellent à faire plus pour lutter contre la violence contre les Américains d’origine asiatique affirment que les crimes racistes contre la communauté sont historiquement sous-déclarés pour diverses raisons.

Stop AAPI Hate, qui comprend un outil d’auto-déclaration du harcèlement, de la discrimination et des attaques violentes, a enregistré 2 808 incidents de discrimination anti-asiatique à travers les États-Unis depuis sa création le 19 mars au 31 décembre 2020. Une autre organisation, Asian Americans Advancing Justice , ont enregistré plus de 3000 incidents haineux dans leur système d’auto-déclaration depuis fin avril 2020 – de loin le nombre le plus élevé en quatre ans d’histoire de l’outil. Lire la suite.

– N’dea Yancey-Bragg

Contribuer: The Associated Press