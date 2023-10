Les États-Unis ont abattu le drone d’un allié de l’OTAN – Pentagone

Un drone turc aurait mis en danger les troupes américaines dans le nord de la Syrie

Un avion de combat américain a abattu jeudi un drone d’attaque turc au-dessus du nord de la Syrie, a confirmé officiellement le Pentagone. Le drone Anka-S se serait approché de la zone de la province de Hasakah où opéraient les forces américaines.

Le drone a été considéré comme un « menace potentielle » et a été abattu par le tir d’un chasseur F-16, a rapporté l’AFP citant le ministère américain de la Défense.

La confirmation est intervenue après qu’un responsable américain anonyme a déclaré au Wall Street Journal que le drone turc avait été armé de missiles air-sol et avait été détruit. « alors que les troupes américaines menaient des opérations à proximité. »

Des rapports non confirmés parlent d’un F-35 du 421e Escadron de chasse qui serait responsable de la mort. Le 421st exploite cependant à la fois des F-35 et des F-16.

Le ministère turc de la Défense a nié que le drone était l’un des leurs, mais les responsables qui se sont entretenus avec le WSJ ont déclaré que l’armée américaine avait confirmé la provenance du drone et avait agi en toute connaissance de cause. L’incident de jeudi est la première fois que les États-Unis abattent un avion appartenant à la Turquie, membre de l’OTAN et allié militaire de Washington.

Des drones turcs bombardaient les positions des Forces démocratiques syriennes (FDS), le groupe soutenu par les États-Unis qui contrôlent le nord-est de la Syrie, en représailles à l’attentat terroriste de dimanche à Ankara revendiqué par des militants kurdes.

La Turquie considère la milice YPG en Syrie comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’elle a désigné comme groupe terroriste. Les combattants des YPG constituent la majorité des forces des FDS et ont récemment affronté leurs collègues arabes dans la province de Deir-ez-Zor.

On estime que 900 soldats américains sont actuellement en Syrie, aidant les FDS à contrôler les terres agricoles et les puits de pétrole dans les territoires capturés aux terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) il y a des années. Le gouvernement de Damas a dénoncé leur présence comme illégale et accusé Washington de voler le pétrole syrien, ce à quoi les États-Unis n’ont pas répondu.