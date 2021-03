Tentant d’injecter une énergie nouvelle dans les pourparlers entre les négociateurs au Qatar, M. Blinken a proposé dans sa lettre que les talibans et les dirigeants afghans se rencontrent le mois prochain en Turquie, où ils discuteraient probablement d’une proposition de cessez-le-feu et de partage du pouvoir présentée par des responsables américains. . Aucune des deux parties n’a accepté l’accord, et on ne sait pas non plus qui participerait à la réunion en Turquie de part et d’autre.

En plus des 3 500 Américains, il y a environ 7 000 soldats de l’OTAN et des alliés toujours en Afghanistan qui dépendent des forces américaines pour la logistique et la protection des forces. Si les États-Unis essayaient effectivement de partir d’ici le 1er mai, il serait presque impossible sur le plan logistique de retirer à temps les forces américaines et alliées, ont déclaré des experts, bien que les responsables américains insistent sur le fait que cela reste une option.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy