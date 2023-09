Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour leurs informations sur l’assassinat électoral en Équateur | Actualités sur la criminalité

Les États-Unis ont annoncé une récompense jusqu’à 5 millions de dollars pour obtenir des informations sur l’assassinat du candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio.

« Plusieurs assassins ont attaqué M. Villavicencio, candidat du parti Movimiento Construye à l’élection présidentielle de 2023, alors qu’il quittait un événement de campagne à Quito le 9 août », a expliqué jeudi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

L’assassinat a provoqué une onde de choc dans tout l’Équateur, qui était, à l’époque, à 11 jours de la tenue des élections générales.

La déclaration de Blinken intervient à l’approche du second tour des élections du 15 octobre pour déterminer le prochain président de l’Équateur.

« Les États-Unis continueront à soutenir le peuple équatorien et à œuvrer pour traduire en justice les individus qui cherchent à saper les processus démocratiques par des crimes violents », a déclaré Blinken.

Villavicencio, un ancien journaliste, a rejoint la course en tant que candidat anticorruption après des années en tant que critique éminent de l’ancien président Rafael Correa et de ses alliés.

Mais à la fin de son rassemblement électoral du 9 août, il a reçu une balle dans la tête alors qu’il montait dans sa voiture. Un suspect a également été tué lorsque les forces de sécurité présentes sur place ont riposté.

Six autres suspects, tous originaires de Colombie, sont toujours détenus par la police nationale équatorienne. Ils feraient partie d’une unité du crime organisé, selon la déclaration de Blinken.

Ces dernières années, l’Équateur a été en proie à une escalade de la violence, en particulier après que la pandémie de COVID-19 ait considérablement affaibli l’économie du pays.

Les experts affirment que les gangs ont profité de l’insécurité économique pour étendre leur présence en Équateur, un pays situé sur la côte Pacifique entre les principales régions productrices de cocaïne de Colombie et du Pérou.

En conséquence, le nombre d’homicides a grimpé en flèche, augmentant de 500 % entre 2016 et 2022, selon l’agence de presse Reuters. Cela place l’Équateur parmi les pays ayant les taux de meurtres les plus élevés d’Amérique latine – un contraste frappant avec la réputation antérieure de l’Équateur en tant que pays où la violence est relativement faible.

Le pays a également récemment connu des bouleversements politiques lorsque le président Guillermo Lasso est devenu le premier président à invoquer la « muerte cruzada » ou « mort mutuelle », un pouvoir énoncé dans la constitution.

La « mort mutuelle » permet à un président de dissoudre l’Assemblée nationale de l’Équateur – s’il accepte d’organiser de nouvelles élections législatives et présidentielles.

Lasso a annoncé une « mort mutuelle » face à une procédure de destitution en mai dernier. Il ne briguera pas de réélection.

Au lieu de cela, la course s’est jouée entre Luisa Gonzalez, protégée de gauche de Correa, et Daniel Noboa, ancien membre de l’Assemblée nationale, homme d’affaires et fils d’un riche dirigeant de l’industrie bananière.

La sécurité et la violence politique ont été au cœur des enjeux de la campagne alors que les deux derniers candidats courtisent les électeurs avant le vote du 15 octobre.

Lasso, quant à lui, a annoncé en août qu’il avait demandé l’aide du Bureau fédéral d’enquête (FBI) des États-Unis pour aider la police équatorienne à enquêter sur la mort de Villavicencio.

« L’enquête, soutenue par le FBI, continue d’identifier d’autres personnes impliquées dans l’assassinat », a déclaré jeudi Blinken.