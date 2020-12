Le département d’État américain a accusé la Chine de «violation flagrante» de son obligation du Conseil de sécurité de l’ONU d’appliquer des sanctions internationales contre la Corée du Nord, Washington offrant jusqu’à 5 millions de dollars pour des preuves d’évasion.

Alex Wong, secrétaire adjoint adjoint pour la Corée du Nord, a fait ces commentaires lors d’un événement organisé par le Center for Strategic and International Studies de Washington et a critiqué la Chine pour avoir prétendument échoué ou refusé intentionnellement d’arrêter les importations illicites à 555 reprises.

Le département d’État a également accusé la Chine de ne pas avoir respecté les termes d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à rapatrier les travailleurs nord-coréens, affirmant que Pékin continuait d’en accueillir au moins 20 000. Il a déclaré que ces travailleurs gagnaient des revenus que Washington prétend «Revient directement aux efforts de développement d’armes de la Corée du Nord» pour financer la construction de plus de missiles balistiques.

Wong a fait valoir que le comportement de la Chine indique qu’elle cherchait à annuler le régime de sanctions de l’ONU visant à essayer de faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle renonce à son programme d’armes nucléaires. « Nombreux, grandissant et inquiétant » exemples d’échec chronique. Les actions de Pékin ont été décrites par le département d’État comme une tentative d’obtenir un allégement prématuré des sanctions par la porte dérobée diplomatique.

La Chine a publiquement soutenu et voté en faveur des sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord en 2006, 2009, 2013, 2016 et 2017, comme l’a reconnu Wong. Malgré les critiques américaines, Pékin a insisté à plusieurs reprises pour qu’il maintienne les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord, même si, aux côtés de la Russie, il a cherché à obtenir un accord international pour assouplir les mesures afin de faire avancer les négociations nucléaires.

