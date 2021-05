Les États-Unis offrent une récompense à une Américaine portée disparue en Afghanistan

Il est de plus en plus urgent de localiser les Américains portés disparus en Afghanistan alors que les États-Unis retirent le dernier de leurs 2 500 à 3 500 soldats, mettant fin à leur plus long engagement militaire. Le dernier soldat américain et les quelque 7 000 forces alliées de l’OTAN quitteront l’Afghanistan le 11 septembre au plus tard.